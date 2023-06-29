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央行二季度问卷调查：59.9%企业家认为宏观经济热度“正常”

2023年06月29日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （黄盛）据中国人民银行消息，2023年第二季度中国人民银行企业家问卷调查结果显示，企业家宏观经济热度指数为30.9%，比上季下降3.0个百分点，比上年同期上升4.3个百分点。其中，39.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”，59.9%认为“正常”，0.9%认为“偏热”。

2023年第二季度企业家宏观经济热度指数。 来源：中国人民银行

2023年第二季度企业家宏观经济热度指数。 来源：中国人民银行

此次问卷调查结果还显示，产品销售价格感受指数为43.1%，比上季下降4.7个百分点，比上年同期下降9.3个百分点。其中，7.8%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，70.6%认为“持平”，21.6%认为“下降”。

原材料购进价格感受指数为50.5%，比上季下降7.5个百分点，比上年同期下降17.6个百分点。其中，16.0%的企业家认为本季原材料购进价格比上季“上升”，69.0%认为“持平”，15.0%认为“下降”。

出口订单指数为45.5%，比上季上升6.0个百分点，比上年同期上升4.5个百分点。其中，19.4%的企业家认为本季出口订单比上季“增加”，52.1%认为“持平”，28.5%认为“减少”。

国内订单指数为48.2%，比上季上升5.3个百分点，比上年同期上升7.3个百分点。其中，20.0%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”，56.5%认为“持平”，23.6%认为“减少”。

资金周转指数为59.3%，比上季下降0.7个百分点，比上年同期上升1.6个百分点。其中，31.9%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，54.7%认为“一般”，13.4%认为“困难”。

销货款回笼指数为61.9%，比上季下降0.3个百分点，比上年同期上升2.0个百分点。其中，32.1%的企业家认为本季销货款回笼状况“良好”，59.5%认为“一般”，8.4%认为“困难”。

经营景气指数为49.6%，比上季上升0.4个百分点，比上年同期上升1.0个百分点。其中，16.3%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，66.7%认为“一般”，17.0%认为“较差”。

盈利指数为53.2%，比上季上升5.4个百分点，比上年同期上升2.0个百分点。其中，32.8%的企业家认为比上季“增盈或减亏”，40.9%认为“盈亏不变”，26.4%认为“增亏或减盈”。

另据中国人民银行介绍，企业家问卷调查是中国人民银行1992年起建立的一项季度调查。调查对象为全国范围内（除西藏外）的5000多户工业企业，调查内容主要包括企业总体生产状况、生产要素状况、市场需求状况、资金状况、成本效益状况、投资状况和其他等七个方面。企业家问卷调查报告中的指数采用扩散指数法进行计算，即计算各选项占比，并分别赋予各选项不同的权重（赋予“好/增长”选项权重为1， 赋予“一般/不变”选项权重为0.5，赋予“差/下降”选项权重为0），将各项的占比乘以相应的权重，再相加得出最终的指数。所有指数取值范围在0-100%之间。指数在50%以上，反映该项指标处于向好或扩张状态；低于50%，反映该项指标处于变差或收缩状态。

(责编：申佳平、高雷)
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