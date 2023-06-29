人民网北京6月29日电 （黄盛）今日，安永发布了《中国内地和香港IPO市场报告》（以下简称“报告”），总结回顾了2023年上半年全球及中国地区IPO活动，认为中国内地仍是全球IPO活动的重要地区。

报告表示，受全球经济不确定性增强、地缘政治冲击等因素影响，全球上半年IPO活动持续放缓，共有615家企业在全球上市，筹资609亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降5%和36%。中国内地仍是全球IPO活动的重要地区，IPO数量和筹资额分别占全球的28%和50%。其中，全球IPO筹资额前两位均来自中国内地市场，分别为上海证券交易所和深圳证券交易所。在全球前十大IPO中，中国企业占据5席，所涉行业分别为科技、能源和电力、零售与消费品。

具体来看，2023上半年，A股市场预计共有173家公司首发上市，筹资2104亿元人民币，IPO数量同比上升2%。但筹资额同比下降33%，相较于去年同期3家企业筹资额过百亿的情况，今年仅有1家企业筹资额超百亿，筹资额110.72亿元人民币，去年同期的3家超大型IPO集资额超过900亿人民币，由此缺少超大型IPO为筹资额下降的主要原因。

报告表明，创业板和科创板IPO分别列数量和筹资额第一；北交所IPO活动表现亮眼，增长最快，共有41家企业上市，数量和筹资额同比增长116%和169%；在上市新股中，专精特新企业占比继续攀升，2023上半年专精特新企业占比为同期历年最高。

报告显示，上半年，全面注册制正式实施，各板块定位更为清晰，对上市企业质量要求进一步提升。IPO上半年整体通过率较去年同期略有下降，科创板IPO门槛提升，通过率最低，同时IPO终止数量保持高位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上市服务主管合伙人何兆烽表示：“全面注册制正式启航，制度对相关规则做了全面梳理和系统完善，发行上市制度不断优化、审核效率得到提升，从行业、科技含量、研发等方面作出更明确的规定，提出更高的要求。因此，拟上市公司在确定上市板块时需要根据企业的实际情况做出正确选择，同时建立具有强大根基的可持续业务也成为上市成功的必要条件之一。”

新股方面，上半年IPO定价趋于理性，新股破发率较去年同期略有下降。安永北京主管合伙人杨淑娟认为，随着注册制改革进一步深化，自2022年起，新股首日破发的情况逐步频繁，未来打新获取收益的不确定性加大，投资者需要更加关注拟上市公司的质量，注册制也将更考验未来发展和盈利的能力。

(责编：申佳平、高雷)

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