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市场监管总局展示“长江禁捕 打非断链”专项行动成果

2023年06月29日16:44 | 来源：人民网
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图为活动现场。受访方供图

图为活动现场。受访方供图

人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）6月27日，市场监管总局“长江禁捕 打非断链”专项行动成果展在中国检验检疫科学研究院启动。

市场监管总局相关负责人表示，本次成果展旨在系统总结全国市场监管部门“长江禁捕 打非断链”专项行动三年开展情况，充分展示工作成绩，巩固提升专项行动成果，营造全社会保护长江流域生态环境的良好氛围。

据介绍，近年来，中国检验检疫科学研究院承担了国家重点研发项目，为长江禁渔作技术储备，同时发挥技术优势，为地方长江禁渔工作提供技术支持服务，如受南京市六合区市场监督管理局的委托，依托项目成果鉴定市场罚没鱼类刀鲚，经耳石微化学分析，鉴定为长江刀鲚。揭开“池塘刀鲚”、“海区刀鲚”的真相；又如受上海市宝山公安部门委托，依托项目成果鉴定查获的一批刀鲚，经微化学分析，发现来自禁捕区内的淡水水域。澄清禁捕区外（东经122°线外）捕获的不实；以及利用微化学技术对野生和养殖中华鲟鳍条进行了比较，发现了葛洲坝下至清江口上游的江段有中华鲟新的产卵场等。

据悉，此次成果展由市场监管总局执法稽查局主办，中国检验检疫科学研究院承办。中国检验检疫科学研究院相关负责人表示，通过25块展板、61分钟宣传片、长江干流流域地形图沙盘以及34个长江水生生物标本，全面、直观地展示了三年工作成效。沙盘与标本将在中国检验检疫科学研究院“全国中小学生研学教育基地”长期展示，持续发挥科普功能，增强青少年水生生物多样性保护意识，营造共护母亲河氛围。

(责编：申佳平、高雷)
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