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通信企业联合中国质量万里行促进会开展窗口服务为民承诺活动

2023年06月29日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，27日，中国联通携手中国质量万里行促进会联合推出“联通好服务 用心为客户”窗口服务为民承诺活动。

活动上，中国联通党组成员、副总经理曹兴信对活动进行主题发布，并与中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄共同点亮启动仪式，正式开启此项窗口服务为民承诺活动。

发布会上，来自全国各地的五大服务窗口代表面向社会公开发布服务承诺。

据悉，围绕活动主题，中国联通全国五大服务窗口推出如上统一承诺，31省分公司结合本地服务亮点和服务内容，推出差异化服务承诺，并推动全员践行落实，同时邀请中国质量万里行促进会负责第三方监督评价。

(责编：申佳平、高雷)
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