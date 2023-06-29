通信企业联合中国质量万里行促进会开展窗口服务为民承诺活动
2023年06月29日16:44 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，27日，中国联通携手中国质量万里行促进会联合推出“联通好服务 用心为客户”窗口服务为民承诺活动。
活动上，中国联通党组成员、副总经理曹兴信对活动进行主题发布，并与中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄共同点亮启动仪式，正式开启此项窗口服务为民承诺活动。
发布会上，来自全国各地的五大服务窗口代表面向社会公开发布服务承诺。
据悉，围绕活动主题，中国联通全国五大服务窗口推出如上统一承诺，31省分公司结合本地服务亮点和服务内容，推出差异化服务承诺，并推动全员践行落实，同时邀请中国质量万里行促进会负责第三方监督评价。
(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 通信企业联合中国质量万里行促进会开展窗口服务为民承诺活动
- 人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，27日，中国联通携手中国质量万里行促进会联合推出“联通好服务 用心为客户”窗口服务为民承诺活动。 活动上，中国联通党组成员、副总经理曹兴信对活动进行主题发布，并与中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄共同点亮启动仪式，正式开启此项窗口服务为民承诺活动。…
- 评论
- 关注