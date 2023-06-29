人民网北京6月29日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前，国务院国资委在浙江桐庐召开深入推进国有企业数字化转型专题会，通报了2022年国有企业数字化转型工作情况。据介绍，在推进数字化转型工作进展中，国有企业围绕转意识、转组织、转模式、转方法、转文化，多措并举推进数字化转型工作落地。其中，89家央企明确数字化转型发展规划，90多家央企组建“一把手”负责的转型领导机制；800多家国有企业探索传统业务转型模式，推出典型企业900多个，建设数字场景3200多个，组织转型培训3.7万场，参加人次近千万；国有企业数字化转型“上热中温下冷”局面得到较大改观。

此外，国企积极推进研发数字化、生产智能化、经营一体化、服务敏捷化、产业生态化，促进传统业务全方位、全链条改造。其中，52家中央工业企业2022年数字化研发设计工具普及率平均85.9%，关键工序数控化率平均72.6%，分别超全国水平8.9和14个百分点；60多家央企建设数字化产业链协同平台数量超100个，带动产业链上下游、大中小企业融通发展；国企数字化转型“不愿转不敢转不会转”情况得到一定程度改变。

国企集中优势力量攻关新技术、推出新产品、布局新基建、打造“专精特新”企业、培育新兴产业，助力实现高水平科技自立自强。其中，70多家央企取得5G光收发芯片、操作系统等200余项数字技术成果；累计开通5G基站273万个，建设北斗地基增强站1.2万余座；组建数字科技类公司近500家；国企数字技术供给服务能力加快提升。

国有企业加大“五维”赋能，服务现代化高效推进，积极牵头或参与证照电子化、办事“最多跑一次”、智慧文化宫、“数字技术+医疗健康”服务体系、“雪亮工程”、“村村通”工程、可再生能源数据库等建设，赋能数字政务、数字文化、数字社会、数字乡村、数字生态文明建设。国企在数字中国建设中的骨干支撑作用日益凸显。

另据了解，此次专题会还要求国有企业加强对标评估、推进试点示范、完善体制机制、加强合作发展，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，更好发挥国企科技创新、产业控制、安全支撑作用，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经