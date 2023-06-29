人民网北京6月29日电（记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年第二季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，对下季房价，15.9%的居民预期“上涨”，54.2%的居民预期“基本不变”，16.5%的居民预期“下降”，13.4%的居民“看不准”。

对下季度，物价预期指数为57.7%，比上季下降0.9个百分点。其中，23.1%的居民预期下季物价将“上升”，54.8%的居民预期“基本不变”，9.7%的居民预期“下降”，12.4%的居民“看不准”。

(责编：罗知之、高雷)

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