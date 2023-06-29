人民网北京6月29日电（记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年第二季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，倾向于“更多消费”的居民占24.5%，比上季增加1.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58%，比上季增加0.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占17.5%，比上季减少1.3个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为43.8%、20.4%和15.2%。

问及未来三个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：教育（27.1%）、医疗保健(26.6%)、旅游（26%）、社交文化和娱乐(19.8%)、大额商品(17.7%)、购房(16.2%)和保险(13%)。

(责编：罗知之、高雷)

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