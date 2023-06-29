原标题：全球低水足迹倡议（LWFi）联盟扩容 伊利“双足迹”开启全链减碳新篇章

6月28日，由伊利集团和联合国工业发展组织上海投资与技术促进办公室（UNIDO上海ITPO）联合主办，虹口区商务委支持的“食品行业绿色低碳和低水足迹论坛”在虹口北外滩成功举办。伊利与中华环保联合会、中国节能协会等联合发布了6项低碳团体标准，吸引了36家战略供应商、4家权威机构加入联合国《水行动议程》“全球低水足迹倡议（LWFi）联盟”。继13年前伊利在行业内第一家开展碳盘查之后，伊利再一次创新开展“水足迹”探索，以水足迹、碳足迹的“双足迹”实践开启了行业全链减碳新篇章。

联合国《水行动议程》“全球低水足迹倡议（LWFi）联盟”启动

今年UNIDO上海ITPO计划举办4场产业技术创新与国际合作论坛，此次论坛是UNIDO年度重大活动之一，聚焦食品绿色低碳和低水足迹发展并选择与伊利联合主办，显示了对伊利集团在“双足迹”实践方面的充分认可。UNIDO上海ITPO主任赵晓蕾表示，伊利集团持续为社会创造价值、带来美好的愿景与联合国工业发展组织包容与可持续产业发展的发展理念十分契合。伊利代表表示，作为行业领导者，伊利探索了“碳足迹+水足迹”的“双足迹”解决方案，主动承担社会责任，带领产业链上下游的合作伙伴，迎难而上，积极探索，实现绿色、可持续发展。

集中发布6项减碳标准 13年聚焦全链减碳

从2010年起，伊利便开始按照ISO14064标准及《2006年IPCC国家温室气体清单指南》开展对企业内的全面碳盘查，对旗下所有企业温室气体排放量进行系统核算，基本形成乳制品加工制造过程碳排放数据库，成为行业内首个具有自主碳盘查能力的企业。积累了13多年的“功力”，伊利厚积薄发，建立起了整套完善的能源环保数据核算体系。在此次论坛上，伊利与中华环保联合会、中国节能协会等联合发布了6项低碳团体标准，这些标准涉及到碳中和管理体系、碳资信、碳管理、碳排放、碳资产、碳足迹等，将伊利的经验进一步为行业全链减碳提供智力支持。

在碳足迹方面，伊利起步较早。早在2007年，潘刚董事长就率先提出“绿色领导力”，并在2009年进一步升级为伊利的“绿色产业链战略”，倡导“绿色生产、绿色消费、绿色发展”发展理念。2022年，伊利发布中国食品行业首个双碳目标及路线图，并携手43家全球战略合作伙伴组成“零碳联盟”，打造了5家“零碳工厂”，推出了5支“零碳产品”，累计31家工厂获得了国家级“绿色工厂”称号。今年5月22日国际生物多样性日，伊利集团ESG与社会价值论坛暨伊利集团ESG“三报告”发布会上，全链减碳主张得到了来自联合国、社科院、行业协会的认可与肯定。

低水足迹倡议获联合国认可 “双足迹”再次引领行业发展

今年，在水足迹方面伊利也开始了先行一步的探索。水足迹是继碳足迹之后，衡量企业可持续发展和社会责任表现的又一重要标尺。水足迹与碳排放息息相关，每使用、排放1吨水，会产生至少5公斤的碳。论坛上，共有36家战略供应商、4家权威机构加入“全球低水足迹倡议（LWFi）联盟”，伊利为产业链合作伙伴制定了节水计划，根据绩效对减少水足迹的企业进行奖励，一起用“双足迹”实践开启行业全链减碳的新篇章。

今年3月，在时隔近半个世纪再度举办的联合国水事大会上，伊利提出的“低水足迹倡议LWFi”获批，成为首家承诺和获批加入联合国《水行动议程》的中国企业，该倡议表明到2030年，伊利将大幅提高所有部门的用水效率，确保淡水的可持续开采和供应，通过跨行业的密切合作和协同降低水足迹。此次论坛上，伊利旗下欣活中老年奶粉和内蒙古金海伊利乳业有限责任公司获得必维集团颁发的“水足迹”证书。截止到目前，伊利已经完成了3家工厂和2款产品的水足迹认证。

从13年前开展“碳足迹”到抢先一步探索“水足迹”，伊利形成的“双足迹”发展模式为行业的低碳发展提供了解决方案。不久前，因为“双足迹”等的成功实践，伊利成功入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，ESG指数排名位于中国食品行业第一。未来，伊利将坚持“双足迹”，带动产业链上下游企业，积极践行绿色可持续发展理念，在寻求企业高质量发展的同时，推动产业链共赢，共赴零碳未来。

(责编：曹淼、李源)

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