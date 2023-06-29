招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、中国新产业联盟联席秘书长聂黎明。人民网记者 于凯摄

人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）6月28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅举行，本届峰会以“智能新时代、产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年，科技与产业的融合共生，探讨赋能中小企业发展的新路径、新场景。

峰会上，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、中国新产业联盟联席秘书长聂黎明表示，在新时代，新产业发展有三大趋势，一是加快实现高水平科技自强自立，已经成为驱动国家创新发展的核心战略；二是推动制造业高质量发展，已经成为我国经济发展中的重大战略任务；三是产业链安全已经上升为国家的高度。

发言中，聂黎明表示，招商蛇口作为联盟的秘书长单位之一将倡导各会员单位：一是积极发挥产业主导力，勇当链主，带动各个产业链企业融合共通发展，助力国家加快构建自主可控的现代化产业体系。

二是同心做好产业生态，协同产业链成员互利共生，着力构建新产业联盟高质量发展生态圈，促进跨界共赢。

三是热心做伙伴，共同推动新产业联盟成员之间资源共享、合作共赢。

(责编：申佳平、吕骞)

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