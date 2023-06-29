人民网北京6月29日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）职业教育与中国式现代化共生发展，发挥着服务经济发展和支持产业现代化的重要作用。产教融合是衡量职业教育改革成效的重要标志，是实现教育链、产业链、供应链、人才链与价值链有机衔接的重要举措。

为加快形成产教良性互动、校企优势互补的产教深度融合发展格局，持续优化人力资源供给结构，近日，国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》（以下简称《方案》），围绕“赋能”和“提升”，提出5方面19条政策措施。

“近年来，我国高度重视职业教育，国家层面出台了一系列深化产教融合的政策文件。但从实践层面来看，产教‘合而不融’的问题仍然存在。”国家发展改革委社会发展研究所研究员王明姬认为，在此背景下，《方案》的出台回应了教育呼声和产业需求。

产教融合试点城市和产教融合型企业是推动职业教育与制造业市场需求有效契合的重要抓手。王明姬强调，《方案》一方面明确了建设主体的量化目标，另一方面强调了机制的政策保障，使产业需求更好融入人才培养全过程，逐步形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。

《方案》的出台也为加速产教深度融合指明了改革方向和务实措施，王明姬从以下几个方面对此进行分析：

一是“实”字为先，明确重点措施。《方案》从5个方面提出了19项改革措施，既明确了产教深度融合的发展方向，也厘清了构建产教深度融合发展格局的有效路径。

二是“准”字为要，聚焦重点行业。《方案》明确提出在新一代信息技术、集成电路等战略性新兴产业，以及养老、托育等生活服务业等行业深入推进产教融合，以培养更多高素质技术技能人才。

三是“新”字为本，指明教改方向。《方案》明确了职业教育的专业设置改革方向，积极推进学科专业体系与制造业转型升级相适应。同时，支持和规范社会力量兴办职业教育。

四是“引”字为重，提升企业意愿。《方案》提出，引导企业深度参与职业院校专业规划、教学设计等过程中来，实行校企联合招生、开展委托培养、订单培养和学徒制培养，提升人才培养质量。同时，打造以产业园区为基础的市域产教融合新型载体。

五是“全”字为基，完善激励扶持。《方案》提出，支持地方出台符合本地实际的落地政策，进一步健全“金融+财政+土地+信用”多元化激励体系。

“职业教育产教融合亟需再落实再深化。”长沙民政职业技术学院党委书记、教授李斌认为，在《方案》的加持下，企业、院校、地方都要参与到这一过程中来。企业要争取成为产教融合型企业、院校要提高职业教育对产业的贡献度、省市地方政府要主动推进产教融合推进机制更加成熟稳定。

(责编：申佳平、高雷)

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