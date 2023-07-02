原标题：中外嘉宾点赞中国式现代化，高质量发展启动新引擎

中新网北京6月29日电 (记者 李金磊)当前，中国正在以高质量发展推进中国式现代化。实现高质量发展的正确路径是什么？如何汇聚高质量发展的磅礴力量？实现中国式现代化要避免哪些陷阱？

在6月28日-29日举行的“2023中新财经年中会”上，中外与会嘉宾围绕 “高质量发展与中国式现代化”这一主题，共同探讨了“现代新国企”“中国式现代化新金融服务”“高质量发展的侨商之道”“弘扬企业家精神 提振民营企业信心”“数字新生态”等议题，为中国式现代化建言，为高质量发展凝心聚力。

中国新闻社于2023年6月28至29日举办“2023中新财经年中会”，主题为“高质量发展与中国式现代化”。李太源 摄

厘清高质量发展的正确路径

党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确了高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

推动和实现高质量发展是一个系统工程，既要在方向上“走对路”，更要从“头脑”里转思维。对于如何实现高质量发展，多位权威专家阐释了实现高质量发展的着力点和正确路径，厘清了一些误区。

“高质量发展就是创新驱动的发展。高质量发展必须依靠创新。”全国政协常委、经济委员会副主任，中国国际经济交流中心常务副理事长毕井泉表示，鼓励创新必须加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索；必须落实科研人员个人分享利益的激励机制，激发科研人员的创新活力；必须破除制度性障碍，努力营造鼓励创新的生态环境；必须加强知识产权保护，严厉打击侵权假冒违法行为。

全国政协常委、副秘书长，民建中央副主席孙东生指出，高质量发展与中国式现代化都需要一个共同的支撑点，这个支撑点就是产业体系的现代化水平，高质量现代化产业体系的建立。

中国社会科学院副院长、中国社会科学院大学党委书记高培勇认为，高质量发展必须告别惯性思维。不能身子进了高质量发展阶段，脑子还停留于高速增长的阶段。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。习近平生态文明思想研究中心副主任胡军指出，实现绿色低碳高质量发展，是一项复杂工程和长期任务，挑战与机遇并存，如何努力推动减污降碳协同增效，也是我国实现后发优势的重大机遇。

6月28日，2023中新财经年中会“现代新国企”主题论坛在北京举行，该主题论坛由中国新闻网主办，《国资报告》杂志社联合主办。图为论坛活动现场。中新网记者 李骏 摄

汇聚高质量发展的磅礴力量

推动高质量发展，需要汇聚起各行业、各主体的力量。在此过程中，国企、民企不可或缺。

作为中国经济顶梁柱的国有企业，肩负着实现高质量发展、助力中国式现代化建设的历史使命。建设现代新国企，对于高质量发展至关重要。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧认为，建设现代新国企有五大着力点，一是建设现代新型国有企业需要在创新投入上发力。二是优化国有经济布局和结构，推动国有资本和国有企业做强做优做大。三是坚持社会主义市场经济改革方向，持续完善中国特色现代企业制度。四是坚持国有企业分类改革方向，推进国有企业与民营企业协同发展。五是提升国有企业核心竞争力，加快推进世界一流企业建设。

中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记孙洪水表示，打造适应中国式现代化本质要求的新国企，全面把握新时代新国企之“新”，应准确把握“三个创新”，即坚持治理创新、坚持经营创新、坚持科技创新。

民营企业和民营企业家作为我国经济发展的重要力量，对实现经济高质量发展、促进中国式现代化具有重要意义。当下，中国经济稳增长，有效提振民营企业的信心是关键的一环。

华永集团董事局主席李勇认为，借助合理的制度安排和机制设计为民营企业家带来稳定可靠、持续可行的未来预期，才有可能真正提振民营企业的信心。建议要努力营造提振民营企业信心的舆论氛围，对民营企业创新给予支持和激励，加大对民营企业融资等方面的支持力度，激励民营企业投资和采用新装备。

侨资企业亦是中国经济高质量发展过程中一支不可忽视的中坚力量。富华国际集团董事总裁赵勇指出，侨商投身高质量发展，可以在更多领域发挥自身独特优势，继续发扬侨商精神、贡献侨商力量、彰显侨商担当。

全国政协委员、德迈国际产业集团董事长施乾平认为，在推动高质量发展的进程中，尤其是推动新兴领域的发展，人才是关键因素之一。侨商在这一方面有着天然的优势。他们可借助在当地的人脉资源，通过搭建交流沟通平台，吸引更多人关注并投身到各新兴领域的创新实践中。

2023年6月28日，英国著名学者、中国问题专家马丁·雅克在中国新闻社主办、中国新闻网承办的“2023中新财经年中会”上作视频发言。

中国式现代化是世界其它国家的榜样

英国著名学者、中国问题专家马丁·雅克表示，长期以来，“现代化”基本上等同于“西方式的现代化”，但是中国通过走自己的路在现代化建设方面取得了成功。中国式现代化的一个重要特征是，它对于全世界来说都是机遇，它有着独特的方法论，不同于过去的殖民主义或帝国主义的模式。中国式现代化的叙事与西方历史完全不同。

“中国式现代化是世界其它国家的榜样。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里指出，中国式现代化的道路是独一无二的，它最突出的特点在于其实现现代化的方法，经过深思熟虑的谋划和合理布局，并且每个阶段的实施也都在有效的监督下，以便及时进行调整，中国在短短40年的时间里达到了一流的现代化水平，这在世界历史上都前所未有。

实现中国式现代化的征程并非坦途，需要克服一系列挑战。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生提醒，中国式现代化要跨越三个陷阱，一是修昔底德陷阱，二是萨缪尔森陷阱，三是金德尔伯格陷阱。下一步，推动高质量发展与中国式现代化，最重要的是把握住第四次工业革命的机遇。

中国银行研究院副院长周景彤表示，中国式现代化离不开经济的持续稳定增长，金融服务创新尤其是科技创新至关重要。

清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜表示，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎。

中国土木工程集团有限公司总经理、党委副书记陈思昌认为，中国式现代化在推进过程中，不断为世界提供更多、更好、更可及的中国制造和中国创造，提供更多、更好的中国智慧、中国方案、中国力量。中国式现代化点燃了各国实现现代化的信心，激励着发展中国家的现代化梦想，让他们相信每个国家都能实现从无到有的发展。

“2023中新财经年中会”由中国新闻社主办，中国新闻网承办，《国资报告》杂志社、清华大学中国发展规划研究院、国是直通车、中国侨网、中新视频、中新经纬联合承办。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经