人民网呼和浩特7月3日电 （记者任妍）当前，我国算力不断升级，成为驱动行业数字化发展的新引擎。7月2日，首届中国绿色算力大会在呼和浩特市（简称“呼市”）开幕，会议以“绿算赋能、青城论数——打造最强绿色算力供给者”为主题，旨在构建绿色算力成果展示窗口、打造“东数西算”绿色算力样板和建设绿色算力基础设施引领高地，助力提升国家整体算力能效和可再生能源使用水平，促进东西部协同联动和数字化发展赋能，推动高质量发展。

会上，国家工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，目前，我国算力基础设施建设取得积极进展，算力规模不断扩大，算力布局逐步优化，算力成效稳中向好。内蒙古能源富足、气候冷凉、区位优势明显、产业基础完备，呼和浩特成为国家算力枢纽节点，建成国家级互联网骨干直联点，算力发展具有广阔发展前景，建议未来一个时期，要提能效，加强绿色算力能源供给水平；促创新，强化绿色算力技术应用创新；强赋能，提升绿色算力应用水平。

“作为一种新型生产力，算力成为推动数字经济发展的额核心力量，推进绿色算力发展意义重大。”中国信息通信研究院产业与规划研究所所长徐志发在接受记者采访时表示，当前我国推进绿色算力发展的价值意义主要体现在以下三点：

一是，绿色算力致力于算力全生命周期的各个环节实施绿色化、低碳化，这是在持续高能耗形势下算力供给侧的必然选择，绿色算力将推动算力产业高质量发展；

二是，从需求侧看，绿色算力发展，将致力于进一步降低算力成本，通过构建公共算力服务平台，加强数据、算力和经济之间的协同联动，从而有效赋能千行百业绿色化转型升级。绿色算力将促进数字经济的绿色转型和可持续发展；

三是，发展绿色算力既可以让人民群众享受数字化时代带来的便捷、便利的同时也能节能降耗，为民众营造更好的生活和生态环境。推进绿色算力发展，是信息通信行业践行国家双碳战略、落实节能降耗的关键举措之一。

值得关注的是，大会发布了《中国绿色算力发展研究报告（2023）》（以下简称“报告”），报告指出，以算力网络支撑算力管理绿色化发展是大势所趋。从国家政策引导看，《数字中国建设整体布局规划》提出要系统优化算力基础设施 布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，到 2025 年基本形成横 向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局。届时算力将成为像 水电一样的基础资源，推动算力网络成为社会性基础设施。

报告显示，当前算力规模爆炸式增长，带来算力能耗的急剧增长，不过随着 PUE 稳步下降，算效短期内逐步提升，以及可再生能源利用率稳步提升后碳排因子降低，区域绿色算力发展成效将显现，绿色算力技术产品将有力支撑算力领域节能降碳。

聚焦推进绿色算力发展关键问题，报告明确，要多措并举共同推进绿色算力帆，一是加强顶层保障，健全绿色算力一体化发展机制；二是创新先行，加速绿色算力核心技术研发；三是行业发力，构筑绿色算力产业协同生态；四是引导布局，强化绿色算力与东数西算协同；五是应用赋能，推进绿色算力赋能千行百业。

(责编：乔业琼、吕骞)

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