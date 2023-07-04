在数字中国战略和深化政府采购制度改革等大政方针的驱动下，构建以创新技术支撑的数字化采购体系已走上快车道，并正在为广大政企用户带来更优质的产品和服务。

因应政企采购数字化变革大势，2023政采云西宁供应商大会于近日召开，政采云携手各级各类供应商，依托技术助力、数据赋能，打造“互联网+政企采购”模式，服务政企采购数字化。会上，通过现场展示和业务交流，展现了计算产业生态中包括新一代英特尔vPro平台商用客户端在内的多款创新产品和技术方案。

在此前召开2023英特尔商用客户端（商用计算机）新品发布会上，政采云商家业务部总经理王锐敏表示，政采云和英特尔具有长期合作关系。新一代vPro平台的推出，为双方深化合作带来了新契机，不仅能够帮助政采云采购平台进一步优化技术架构，提升一站式服务能力；还可以为政企用户提供更多样化的高品质计算终端产品，帮助电子政务等更好实现一体化发展。

随着数字环境变革向前推进，千行百业对商用终端这一重要生产工具的需求更加多元化。面对政企用户对商用终端性能、稳定性和安全性等不断提高的需求，vPro平台凭借多年不断演进，不断提升性能、可管理性、安全性和稳定性等方面的优势。

“今年推出的新一代平台，基于第13代英特尔酷睿处理器，可为用户提供更全面的安全保护、更强劲的性能、更可靠的稳定性和更现代化的可管理性。比如，在安全方面，采用硬件安全等技术，新的vPro平台使重大安全漏洞降低26％，严重安全事件减少21％，与4年前的旧平台相比攻击面减少大约70％，从而为用户提供更全面的安全保护。”英特尔公司市场营销集团副总裁梁雅莉表示：“在运维管理方面，通过远程支持与在线管理，几乎可以提供所有运维，包括远程开关机与重启，甚至操作系统损坏的设备也可以被运维人员及时检测与重启，以及实施数据保护；稳定性是政企办公和生产的必须，英特尔通过稳定IT平台计划为产品提供技术验证，让用户在整个购买周期中或下一代产品发布前都不需要更换硬件，稳定自不待言。此外，新一代平台还贯彻英特尔绿色电脑理念，有助于推动全行业基于全生命周期理念，打造可持续计算。”

对政采云商家业务部总经理王锐敏进一步解释，新一代vPro平台更全面的安全策略，以及更稳定的运行能力和远程管理等优势，可为政采云采购平台更稳健运营，进而加速采购数字化提供技术基础；新一代商用终端的优异性能和特性，可助力政企用户有效化解业务数字化进程中遭遇的多个难题，比如可以帮助政府机构更有效应对部门多且设备分散、运维管理任务日趋繁重等挑战，还可以满足政务信息系统、政务服务信息系统对数据安全性不断提升的需求。

(责编：曹淼、李源)

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