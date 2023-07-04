2023年7月2日，由北京市政府、工信部、商务部、国家网信办、中国科协主办的2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛在北京举办。本次论坛的主题为“智能涌现·重塑未来”，围绕当前国内外各领域在大模型方向上的探索与实践展开深入分享与交流，发布了第二批“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”（以下简称“伙伴计划”），人民中科入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”模型观察员。

“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”聚焦于汇聚产业链上下游合作伙伴，构建政产学研用深度融合的协同联动产业体系，推进千亿级大模型研发和应用，解放和发展数字经济时代新的生产力，赋能千行百业数智化转型，助力全球数字经济标杆城市建设。

人民中科的“白泽”跨模态大模型，借鉴类脑认知的“拷贝-检索-生成”的过程，利用先进跨模态智能理解技术和海量多源异构跨模态数据训练的基础模型，可实现智能化的数字发现、视频理解、内容生成和智能决策等功能，为政府机关和特定单位提供数字发现和数字决策能力，以技术手段应对数字化给国家安全、社会治理和经济活动带来的机遇和挑战。

人民中科目前正在牵头承担国家科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目（“数据-模型-知识”增强的多模态基础模型学习与压缩关键技术），此次又入选北京市通用人工智能产业创新伙伴计划，未来将进一步发挥在大模型的基础理论研究、核心技术突破、信创应用等方面的技术优势，以及在政务、安全、产业等领域的落地经验，与合作伙伴在跨模态大模型的研究和应用开展深度合作，助力北京市通用人工智能产业的发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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