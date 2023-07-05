人民网北京7月5日电 （记者杜燕飞）为推动数字科技赋能千行百业、助力数字经济高质量发展，人民网与英特尔近日在京启动 “数智加速度”计划，共同助力数字化转型解决方案的推广、绿色数字技术的创新与应用以及数字化人才的培养，共创可持续发展的美好未来。人民网董事长、总裁叶蓁蓁，英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐博士参加了活动。

“数智加速度”计划启动仪式现场。人民网记者 翁奇羽摄

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型在全球已成为大势所趋。近年来，我国深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，加快培育新业态新模式，积极推进数字产业化和产业数字化，数字经济规模已位居全球前列。多元的用户需求、丰富的数据资源与数字化应用场景等，在为数字经济发展创造无限可能的同时，也通过广泛的国际合作，让全球数字领域的合作伙伴共享中国数字经济发展的机遇。

据介绍，“数智加速度”计划包括三方面内容：一是共同助力数字化转型解决方案的推广，将通过线上线下等形式，发掘并展示智能制造、智慧城市（社区）、智慧零售、智慧教育、智慧交通、智慧医疗、智慧体育等场景的数字化升级解决方案，为更多企业数字化转型提供参考。二是共同助力绿色数字技术的创新与应用，将重点在生产经营过程中减少碳足迹、提高产品能效、推动绿色计算、扩大绿色技术应用等方向，共同促进产业间的融合交流、创新协作。三是共同助力数字化人才培养，将通过技术普惠课程、研学交流等形式，共同促进企业数字化人才的培养。

人民网相关负责人表示，随着新基建的发展，数据成为一种新型生产要素。“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，打造数字经济新优势，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态。当前以信息技术、人工智能为代表的信息科技快速发展，大大拓宽了人们获取信息的范围和速度，提高了人们采集、处理和利用数据的能力。

“作为‘网上的人民日报’，人民网一直为数字经济发展鼓与呼。自2012年起连续12年出版了《移动互联网蓝皮书》，为中国数字经济及移动互联网研究积累了基础性的学术资料，明年蓝皮书将升级更名为《智能互联网蓝皮书》。”人民网相关负责人说，期待人民网与英特尔在推动中国数字科技与实体经济融合、促进可持续发展目标上，共同推动数字化转型解决方案的应用，让共同打造的创新案例更加广为人知。

王锐表示，当前中国数字经济的规模不断扩大，各种新产业、新业态、新模式不断涌现，这对英特尔提出了更高的要求。一方面，英特尔运用新一代数字技术为实体经济提供动力，从制造、交通、能源、金融等新型基础设施建设，到医疗、城市、零售、家居等与人们日常生活息息相关的行业，推动千行百业加速数字化进程；另一方面，英特尔立足于万物数字化的核心——半导体，依托“五大超级技术力量”，推动数字产业化的发展进程。

“在数字化蓬勃发展的势头下，绿色可持续的重要性也愈发凸显。数字化和绿色化，好比是双轮驱动，协同呼应、相互促进，支持着中国数字经济和可持续发展的总体目标。”王锐表示，英特尔致力于推动数字化与绿色化协同发展，将可持续发展贯穿至半导体设计、芯片制造等业务的方方面面，还利用行业经验和生态影响力，助力更广泛的经济和社会活动迈向更加可持续的未来。期待双方以先进科技促进中国社会数字化与绿色化协同发展，共同助力数字中国建设与“双碳”目标实现。

(责编：王震、吕骞)

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