人民网北京7月5日电 （记者许维娜）近年来，为促进我国实现多层次医疗保障体系建设，保险业进行了深入的探索和实践。有专家表示，从发挥功能和作用方面看，百万医疗险已成为国家多层次医疗保障体系的重要组成部分之一，进一步填补了市场空缺。

记者了解到，作为国民健康保险保障体系中的重要一环，百万医疗险自2015年首次被保险公司推出后，就因其相对丰富且全面的保险内容和普惠的价格而广受青睐。

业界认为，对于保险行业而言，扩大商业健康险覆盖面，能否形成可持续的商业模式，是商业保险在普惠与利润之间取得平衡仍然需要探索的。水滴保调研显示，百万医疗险的渗透率相对较低，还有很大的市场空间和迭代更新的必要性。

那么，用户还需要什么样的百万医疗险产品？水滴公司合伙人、水滴保总经理冉伟认为，平价中高端医疗或将是未来发展方向之一。日前，水滴保联合太平洋健康保险股份有限公司等推出系列百万医疗险，让用户以普惠价格，享受到包括硼中子治疗等多种海外创新疗法。“高端医疗需求和价格普惠看似矛盾，但确是用户实实在在的需求。”冉伟介绍，所以该系列产品的设计经过了多方反复沟通和探讨，希望做到“既要-又要-还要”，最大化提升保障杠杆。

在百万医疗险朝着平价高端前进的同时，未来健康险该如何发展？AXA安盛（香港）人寿及健康险再保险中国区商务及客户负责人李纯侃表示，互联网保险的发展推动了保险理念的普及，用户对保险服务的需求也更高，健康险的供给侧创新还需要考虑到更完善的流程服务和多维度的个性化保障定制。

“作为保险供给方，我们坚持合力共赢、生态共建，通过合作实现发展共生。”太保健康总经理尚教研认为，健康保险不仅仅是损失补偿的保障，更需要做大做强健康医疗服务的生态资源整合，在丰富保险产品和服务的同时，提供高品质的医疗资源、专业化的就医体验、便捷的线上服务，形成差异化解决方案。（实习生陈梓瑶对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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