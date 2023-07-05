人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央财办等部门印发通知 要求有力有序有效推广“千万工程”经验

2023年07月05日15:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月5日电 中央财办等部门近日印发《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》的通知。“千村示范、万村整治”工程（简称“千万工程”）是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策，20年来造就了万千美丽乡村，造福了万千农民群众，创造了农业农村现代化的成功经验和实践范例。

　　通知要求各地学深悟透“千万工程”经验蕴含的科学方法，并结合实际创造性转化到“三农”工作实践之中，推动农业农村现代化取得实实在在成效。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夏日避暑该去哪？气象专家告诉你
　　人民网北京7月5日电 （记者王连香）现在正值学生暑假的开始，学生出游需要注意哪些问题？哪些地区是避暑游的好去处？国家气候中心副主任贾小龙在7月4日召开的中国气象局新闻发布会上介绍，今年7至8月份是盛夏季节，又是旅游旺季，也是我国主汛期关键时期。据国家气候中心预测，今年盛夏我国气候状况为一般到偏差，极端天气气候事件偏多，高温热浪、阶段性强降水、暴雨洪涝等气象灾害较重。…
国家区块链技术（海洋经济）创新中心启动建设
　　人民网北京7月5日电 （记者赵竹青）7月5日，国家区块链技术（海洋经济）创新中心（简称：区块链国创海洋经济中心）正式启动建设。这是继能源领域后，国家区块链技术创新中心在国民经济关键领域布局的又一个行业创新中心。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部