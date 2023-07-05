中央财办等部门印发通知 要求有力有序有效推广“千万工程”经验
2023年07月05日15:58 | 来源：新华网
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新华社北京7月5日电 中央财办等部门近日印发《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》的通知。“千村示范、万村整治”工程（简称“千万工程”）是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策，20年来造就了万千美丽乡村，造福了万千农民群众，创造了农业农村现代化的成功经验和实践范例。
通知要求各地学深悟透“千万工程”经验蕴含的科学方法，并结合实际创造性转化到“三农”工作实践之中，推动农业农村现代化取得实实在在成效。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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