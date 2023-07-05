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北斗三号全球卫星导航系统建设表彰大会在京举行 已服务200多个国家和地区用户

2023年07月05日17:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月5日电（李国利、杨欣）北斗三号全球卫星导航系统建设表彰大会5日在京举行。这是北斗三号系统自2020年建成开通后首次全面总结成果经验、阐释弘扬新时代北斗精神，为北斗系统后续建设发展凝聚起意志力量。

　　在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，北斗工程全线始终坚持党中央的集中统一领导，发挥新型举国体制优势，弘扬“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神，两年半时间成功发射18箭30星，提前半年全面建成功能强大、性能一流的北斗三号全球卫星导航系统。这是我国迄今为止建设的规模最大、覆盖范围最广、服务性能要求最高、与百姓生活关联最紧密的巨型复杂航天系统。

　　北斗三号系统作为面向全球提供公共服务的重大时空基础设施，建设过程中始终坚持走自主创新发展道路，成体系突破卫星导航领域百余项关键技术，新研百余种宇航级器部件，核心器部件100%自主可控，显著带动我国航天、电子等领域跨越发展。目前，北斗系统已广泛应用于国家经济社会发展各行业领域，助力各行业转型升级、提质增效，产生显著的经济效益和社会效益。作为联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，北斗系统已服务全球200多个国家和地区用户，在民航、海事、搜救等领域积极履行国际义务，为推动构建人类命运共同体贡献中国力量。

　　下一步，北斗系统将继续秉持“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”的发展理念，全力确保系统稳定运行，全力推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展，全力建成基准统一、覆盖无缝、弹性智能、安全可信、便捷高效的国家综合定位导航授时体系，服务全球、造福人类。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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