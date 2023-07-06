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我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”亮相

2023年07月06日07:37 | 来源：科技日报
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科技日报北京7月5日电 （记者华凌）5日，在中关村国家自主创新示范区展示交易中心举行的2023操作系统产业大会上，中国首个开源桌面操作系统openKylin1.0（“开放麒麟1.0”）亮相。这标志着我国已具有系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，降低对上游操作系统发行版社区的依赖，填补了我国长期以来在桌面操作系统根社区领域的空白。

大会现场发布的《中国基础软件行业调研报告》指出，2022年中国操作系统市场规模达到155.1亿元。10年间，中国操作系统市场保持稳定增长，复合增长率达6.7%。国产操作系统在生态数量和用户使用体验上均得到极大提升，麒麟软件生态数量率先突破200万款。

截至目前，麒麟操作系统已经在政务、金融、通信、电力、能源、交通、医疗、教育等行业领域得到广泛应用，不仅服务百姓日常生活，还在天问一号、嫦娥五号、神舟十六号等大国重器上实现应用部署。

据了解，“开放麒麟1.0”版本已完成20以上核心组件自主选型构建，保障其在系统性能、运行兼容性、音视频处理、文件读写、网络稳定性、图像显示及安全等方面的先进性和领先性，未来将可使我国摆脱现有桌面系统关键技术长期依赖国外的现状，所有用户都可基于openKylin社区版本打造自己的桌面系统。

(责编：卫嘉、白宇)
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