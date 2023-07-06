原标题：京东CEO许冉出席全球数字经济大会：数智化社会供应链是数实融合的有效途径

7月4日至7日，由工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会、北京市人民政府共同主办的2023全球数字经济大会在京举行。全球数字经济大会自2021年来已成功举办两届，正逐渐成为数字经济领域政策制定、前沿技术、产业动态、应用范式等方面的重要“风向标”。本届大会以“数据驱动发展 智能引领未来”为主题，汇聚政、产、学、研、用、融多方共同助推全球数字经济标杆城市建设；同时，引领技术产业新合作，探索交流治理新规则，充分展现数字中国建设的北京实践，推动构建开放共赢的数字领域国际合作格局。京东集团CEO许冉应邀出席大会主论坛并发表题为《深耕数实融合 推动高质量发展》的主题报告。

京东技术历经多个产业领域和真实场景历练

许冉表示，京东是一家同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业，一直都有着很强的技术驱动能力。早在创业初期，京东就坚持用技术驱动供应链，将数据和算法渗透到采购、仓储、履约等全部的业务流程中。现在，京东将自己的企业使命定为“技术为本，致力于更高效和可持续的世界”。自2017年全面向技术转型，到目前京东体系已经投入了超1000亿元研发费用，不断强化自身的技术能力和产业数字化效能，技术驱动已经写入京东的DNA。

在演讲中，许冉围绕大会主题，重点结合京东在推动技术创新、助力数实融合方面的业务做法和经验成效，谈了三点体会：以数字技术提升供应链韧性和安全水平是数字时代的实践要求、以数智化社会供应链赋能产业数字化转型升级是经过反复验证的有效途径、智能引领未来将是数字技术进一步深化发展的必然趋势和时代选择。

许冉认为，当前，实体产业数字化已从粗放型进入到精益型的新阶段，实体产业需要针对性的、能迅速创造价值的数字化服务。因此，源于产业需求、历练于产业场景、真正能产生产业价值的数字化服务更为重要。而京东技术一路从实体产业中走来，历经零售、科技、物流、工业等多个产业领域的真实应用和场景历练，有大量成功案例，值得借鉴参考，具有可复制可推广价值。同时，京东始终坚持“以实助实”，将技术深入应用到产业中去，高度重视对行业Know-How的积累，不断将通用型供应链技术与具体行业需求进行适配，实现组件化、模块化的技术服务对外输出，大幅降低了数字化门槛。

许冉指出，近年来，数字技术发展日新月异，特别是ChatGPT的横空出世，引发AI热潮，甚至被认为人工智能可能迎来了“iPhone”时刻，这深刻反映了数字时代正在加快向纵深发展。京东始终注重对前沿技术进行探索、开展有秩序的创新，重点围绕供应链场景，正在加快人工智能等数智技术在各产业相关场景的应用落地。京东承担建设任务的国家新一代智能供应链人工智能开放创新平台，目前已完成总体框架的主体内容，基础层完成公有云算力、京东脱敏数据及六大AI算法等基础资源的布局，围绕供应链核心环节开放部分组件，开放API日均调用次数90亿次，场景层已有超过200款的集成创新应用。将于7月13日举行的京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上，将会发布京东大模型，推出新一代数字基础设施，致力于服务千行百业跨越产业新智能。

全景展示京东数智化社会供应链能力

同时，京东还携旗下零售、物流、科技、工业等领域的技术产品和解决方案集中亮相，全景展示了京东以数智化社会供应链服务数字政府、社会发展、企业降本、群众生活的实践举措，吸引了众多观众驻足观看。展览期间，京东展出了AR 智慧运维、产业级AIGC等“黑科技”以及“多云多芯多活”数字基础设施；京东工业互联网平台、京东云产业协同平台落地的应用场景等，吸引了大量企业深度了解；围绕多模态数字人展开的互动体验、极具科技感的京东智能快递车也成为了大会“打卡地”。

零售板块：京东开放多年积累的零售供应链技术服务能力，助力零售产业在消费端升级、流通端提效、生产端降本；通过京东零售云及解决方案，助力品牌商和渠道商实现可持续的降本增效；

科技板块：作为京东集团面向企业、政府等机构的技术服务品牌，京东云是京东集团的数字底座，在展区中，通过虚拟数字人互动大屏、展品等多种形式，向全球参会者展示京东云以数智技术驱动数实融合，落地各产业场景，推动“技术+产业”深度融合；

物流板块：实现L4级别自动驾驶、外观极具科技感的京东智能快递车成为展区中的“打卡地”。京东物流的核心赛道主要聚焦于快消、服装、家电家具等六大行业，为客户提供一体化供应链解决方案和物流服务；

工业板块：AR智慧运维向参会者展示了京东如何为运维人员装上“千里眼”、“顺风耳”，基于京东工业互联网平台+AI算法引擎，运维人员可打破空间及时间限制，提供多专家远程在线指导，赋能一线工程师居家运维工作中解决复杂问题。

在今年618京东创立20周年之际，京东发布了面向下一个20年的“35711”梦想，即：未来20年，能有3家收入过万亿、净利润过700亿的公司；5家进入世界五百强的公司；7家从零做起市值不低于1000亿的上市公司；能为国家缴纳1000亿税收；提供超过100万就业岗位。未来，京东将继续坚持以技术为驱动，以创新为动力，进一步向下深深扎根，坚定投入中国市场，通过自身技术与能力的不断提升，促进数字技术和实体经济深度融合，更好助力构建现代化产业体系，推动实现高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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