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餐饮业复苏势头强劲 消费活力加速回归

2023年07月06日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：餐饮业复苏势头强劲 消费活力加速回归

　　餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域。国家统计局近日发布的数据显示，5月份，全国餐饮收入4070亿元，同比上升35.1%；限额以上单位餐饮收入1084亿元，同比上升31.4%。1月份至5月份，全国餐饮收入、限额以上单位餐饮收入增速较去年同期上升31.1个、34.5个百分点，餐饮收入占社会消费品零售总额的10.6%。

　　今年以来，餐饮业加快恢复向好、持续激发活力，为恢复和扩大消费提供了有力支撑。专家表示，餐饮业收入占社会消费品零售总额比重连续10年超过10%，表明餐饮市场依然保持长期向好的基本面。随着扩大消费政策推动、旅游市场持续复苏，餐饮市场将不断回暖。

　　消费活力加速回归

　　下午5点左右，位于湖北省武汉市楚河汉街的肥肥虾庄门口，已经坐满了等位的食客。肥肥虾庄楚河汉街店的工作人员告诉记者，夏天是吃小龙虾最好的季节，门店从上午11点开始营业，基本都是满座的状态，遇到节假日，排队等位更是常态。

　　武汉餐饮业协会调研数据显示，今年以来，餐饮休闲消费持续火热，“五一”假期武汉仅小龙虾就卖出300多吨。

　　餐饮市场持续升温，全国各地街头巷尾也呈现出一派火热的烟火气景象。记者走访北京多个商圈发现，节假日期间，拿号排位已是常态，不少餐厅在工作日也座无虚席。延吉餐厅副经理刘小溪告诉记者，刚刚过去的端午小长假期间，每天排队等位的顾客都超过100桌。

　　餐饮堂食火爆，线上外卖订单量也不断攀升。“端午节当天，华天延吉餐厅4家门店外卖订单量超过800单。”刘小溪说，“到用餐高峰时，从前厅到后厨，甚至行政、后勤都来帮忙配菜、打包。”数据显示，端午假期期间，北京华天旗下老字号线上外卖营收比平时增长近30%，外卖订单量同比增长超过30%。

　　“得益于一系列促消费政策落地见效，餐饮业开局良好，消费加快恢复。”中国烹饪协会会长杨柳分析，商务部积极组织开展“中华美食荟”系列餐饮促消费活动，推广餐饮品牌，提振餐饮消费。各地积极响应，陆续开展多项活动提升消费。比如，北京将打造5条左右“深夜食堂”特色餐饮街区，引进100个左右国内外知名美食品牌，培育约6000家具备较强数字化营销能力的餐饮商户，示范带动全市餐饮业创新餐品、优化环境、提升服务。广东省为提振餐饮消费信心，着力推动“互联网+明厨亮灶”建设，让消费者了解餐饮食品加工关键过程，令消费者安心点餐、放心用餐。

　　此外，为进一步提振消费活力，6月份以来，成都、泉州、承德等地的政府部门联合美团，通过发放消费券、开展主题营销等各类促消费活动助燃夏季消费体验。“消费者不断高涨的消费热情有助于进一步扩大内需，持续激发消费潜力，助力国内经济向好向稳发展。”美团研究院副院长厉基巍认为，一方面，随着旅游市场的复苏，餐饮业热度将持续上升；另一方面，随着各地夜经济的开展，本地消费者的消费潜力也将进一步释放。

　　企业信心逐步增强

　　随着餐饮消费的持续向好，餐饮企业的投资信心也逐步增强。企查查数据显示，今年1月份至6月份，全国餐饮相关企业新注册量累计达209.6万家，同比增长27.1%。

　　“我们感受到消费复苏步伐非常快，行业信心大增，必须加速投资布局，提升管理能力，把握消费复苏的大好机遇。”茶饮品牌奈雪的茶董事长赵林介绍，目前品牌已经跨过全国千店门槛，今年的新开店目标是600家。

　　餐饮业复苏势头强劲，对于全年消费提振将起到重要的促进作用。“目前，麻六记北京门店销量同比增长约10%。”北京麻六记餐饮管理有限公司CEO安勇告诉记者，麻六记在北京、上海等地共拥有21家门店，今年还计划新开12家门店。

　　值得关注的是，商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示，我国60%的消费发生在夜间，夜经济已成为餐饮消费的“黄金时段”。进入5月，气温逐渐升高，热浪来袭的同时也进一步催热了“夏日夜经济”，不少消费者选择在晚上出门，逛夜市、品美食。广州市商务局公布的数据显示，广州夜间营业的餐饮店铺已超过15万家，零时仍在营业的餐饮商家占比超25%。

　　每天营业到凌晨的餐饮企业感触最大。“肥肥虾庄的拓店步伐从未停歇。”肥肥虾庄创始人柴标举例说，2021年开店5家，2022年开了7家。截至目前，肥肥虾庄在全国共开设了38家直营门店，拥有2000多名员工。在柴标看来，作为全国最大的小龙虾养殖基地，湖北小龙虾产量连续多年蝉联国内第一，具有发展小龙虾产业的巨大优势。同时，小龙虾具有夜宵属性，是夜经济不可或缺的组成部分。对于未来发展，肥肥虾庄的目标十分清晰：2025年在武汉开到50家门店，与此同时，将西安和深圳两个城市“打透”，再往其他城市走。

　　“促进夜间经济发展是拉内需、稳增长、促消费的有力抓手，可以满足居民多元消费需求。”杨柳认为，进入5月，餐饮市场持续回暖，夜经济烟火气十足就是最好的例证。美团数据显示，“五一”假期前三天，全国夜间消费规模占比达55%，较去年同期上涨134%。

　　提高数字化运营能力

　　今年以来，直播电商、即时零售等新业态新模式蓬勃发展，网络零售保持快速增长。数据显示，1月份至5月份，全国实物商品网上零售额为4.81万亿元，同比增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重达25.6%。

　　“以前开店靠守，好酒不怕巷子深。现在，没有守的时间和机会。”柴标说，随着互联网时代的到来，做餐饮既要懂产品，又要懂营销，努力做全能手。目前，肥肥虾庄部分门店一天70%至80%的客流来自互联网平台核销用户。

　　“餐饮业加速数字化转型，不断提高数字化运营能力是必修课。”武汉餐饮业协会会长刘国梁说，越来越多的消费者习惯于线上搜索、打卡餐厅，传统餐饮必须适应这种趋势，除了用心经营好线下门店外，还要积极打造好线上门店、上线外卖、数字化运营等，赋能餐饮企业数字化转型。以“扫码点餐”为例，作为餐饮经营数字化、服务零售标准化的一个体现，“扫码点餐”可以提升消费者的消费体验，提高餐饮运营的整体效率，还可以帮助商家用数字化系统记录下各类餐品的销售情况，再反哺到商家的经营环节。

　　不过，对于很多中小餐饮企业来说，从传统的线下拓展到线上经营并非易事。“生活服务在线化发展还有很大空间。”美团高级副总裁张川认为，美团长时间做的事情就是利用数字技术帮助餐饮商家拓展到店套餐、自提、外卖、订座、排队等多种服务新场景，以更好地满足当下消费者的消费需求，助力餐饮企业实现数字化。比如，大众点评必吃榜通过线上流量扶持、数字化经营指导等措施，在实体餐饮门店的确定性经营、服务零售标准化等方面持续发力。据统计，2022年首次上榜的餐饮商户线上浏览量提升了56%，门店线上订单量增长21%。

　　“目前，餐饮消费日益回归大众化，餐饮企业应转变经营思路，抓准消费定位，研究消费新模式，提升性价比，共同迎接消费新热点。”杨柳说，面对即将到来的暑期，餐饮业有望迎来新一波消费高峰，要持续挖掘特色，提高运营效率。同时还应持续制止餐饮浪费，保障食品安全，以高质量产品促进行业高质量发展。（记者 吉蕾蕾）

(责编：曹淼、李源)
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