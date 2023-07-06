原标题：江苏各地大闸蟹商家抢驻“百亿补贴”，布局中秋国庆大促

“忙归忙，勿忘六月黄。”尽管目前还是“六月黄”新鲜上市的时节，但市场普遍预测，由于今年中秋、国庆“合体”，大闸蟹或将迎来销售大年。

大闸蟹是长三角地区最具特色的农产品之一，而江苏更是长三角地区大闸蟹的核心产区。6月20日，拼多多“农云行动 ”水产行业生鲜专场培训活动来到苏州。专项小组为来自江苏各大湖区的近百位商家和蟹农讲解了开店入驻方式、运营细节以及新的活动玩法，带动更多新农人盘活大闸蟹生意经，扩大线上销售规模，推动大闸蟹标准化、品牌化、数字化发展。

“农云行动”于今年2月份正式启动。作为全国最大的农产品上行平台，拼多多将集中投入优势资源，助力产地解决人才、品控和品牌三大难点，推动全国100个农产区更快“拼上云端”，打造更具韧性和竞争力的数字化农产带。

双节加持，大闸蟹或迎销售大年

大闸蟹是特色时令农产品，也是每年中秋餐桌上的重头戏。在大闸蟹蟹农和商家们看来，今年会是个产量大年。而且，今年的中秋节来得比去年晚一些，紧挨着国庆节。这意味着，销售旺季来临时候，大闸蟹更成熟，肉质也更肥美。

6月20日的“农云行动”水产行业生鲜专场培训活动上，近百位商家和蟹农来听取如何在拼多多上开店、运营，准备在这个产量大年大干一番。专项小组的工作人员注意到，这次来参加培训活动的“新农人”，近八成都是新面孔，来自江苏不同的湖区。“除了苏州阳澄湖，来自洪泽湖、长荡湖、大纵湖以及兴化的商家也非常多。”小组负责人说。

来自兴化的李先生做大闸蟹批发已经十来年，他说线下批发就是简单粗暴。“大货车来了就直接把大闸蟹拉走，都是现金结算。今年我就想尝试看看电商是怎么玩的，我是一点都不懂运营，你们能带带我吗？”在互动环节，李先生的提问引发了现场的一阵哄笑。“农云行动 ”专项小组的工作人员耐心地回答了他的提问：“非常欢迎新商家的入驻，我们建议您优先做产业带，开店、运营这块我们可以做初步的辅导。”

针对有长期电商运营经验的大闸蟹商家，专项小组重点介绍了今年的特色活动。“首先，平台今年会有一个针对大闸蟹区域的榜单，这样消费者在购买大闸蟹产品的时候会更加聚焦；其次，秒杀生鲜超市频道将支持各湖区大闸蟹商品的展示；此外，对日销达到一定金额的百亿补贴大闸蟹商家，平台有价格补贴。”小组负责人解释道。

茗鲜阁是苏州本地的企业，2020年在拼多多上开了店铺，公司相关负责人告诉记者：“这两年消费者对线上购买大闸蟹的认可度越来越高，消费客单价也在提升。今天我们来参加活动比较关注的就是流量、直播以及补贴类的活动，也相信这些活动可以帮助我们今年把大闸蟹卖得更好。”

严格把控，助力品质好蟹拼上餐桌

水产品越新鲜越好吃，而大闸蟹怕热不怕冷，物流就显得尤为重要。在当天的“农云行动” 培训活动上，苏州邮政介绍了邮政快递的优势，并针对本次活动给出了商家优惠的资费政策，例如不同需求的商家可根据航空特快专线、冷链直运专线、同城寄递等不同选择，结合用邮规模签订最优资费档次。此外，价格资费也可以根据商务客户、电商客户等不同客户类型进行定制。

拼多多“农云行动”专项小组强调，电商平台除了价格有优势，也会通过对质量的严格把控让消费者能够放心买放心吃。“网上购蟹消费者最担心的是大闸蟹是否足斤，这一点，平台对商家也做了相应的要求。”

拼多多商铺御佰鲜的负责人陆先生从父辈开始就在长荡湖养殖螃蟹，以前家里做线下批发，随着电商越来越普遍，陆先生就想转型做线上。“2017年在拼多多上开店，目前每年的销售额可以达到两三千万。想要做大、有稳定客群还是要做品牌。今年，我的目标是进入百亿补贴。我自己家养殖大闸蟹，可以从源头把控质量。”陆先生颇有自信地说。

与陆先生一样，在线下名气颇大的蟹太太也坚持要做“百亿补贴”。“2019年，我们入驻拼多多，之前用的是‘阳澄之王’这个子品牌。从去年始，我们线上也启用了主品牌‘蟹太太’。我们注意到拼多多上‘百亿补贴’的客群对高品质的大闸蟹有很大的需求，线上要做好，一定要做品质好货。”蟹太太品牌电商运营工作人员介绍道。

专项小组告诉记者，今年的培训活动希望让更多大闸蟹商家可以参与到“百亿补贴”项目中，做高品质、品牌化的大闸蟹。

据拼多多“农云行动” 相关负责人介绍，拼多多 2 月份启动该专项行动以来，工作人员已在云南、山东、福建、河北、湖北、广西等近 10 个省区调研和落地专场培训，近2000个全新的线下成规模涉农供应链正在分批上平台开店运营，助力当地农产品高速上行。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经