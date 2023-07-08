形成促进节能与新能源汽车协调发展的市场化机制——
新能源汽车积分新规出台（锐财经）
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甘肃省金昌市培育壮大新能源和新能源电池千亿级产业集群，目前已有总投资300多亿元的30多个新能源电池及电池材料项目建成投产。图为近日，在位于金昌经济技术开发区的甘肃金宏翔新能源有限公司，工人在电池生产线上作业。
近日，工业和信息化部等五部门发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，调整新能源车型积分计算方法，自今年8月1日起施行。工信部有关负责人表示，此次修改对积分市场供需、积分价格的调节作用会显著增强，将促进节能与新能源汽车产业高质量发展。
积分市场化交易机制建立
为促进汽车行业节能减排、绿色发展，工信部等五部门于2017年9月发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《积分办法》），其实质是通过建立积分交易机制，形成促进节能与新能源汽车协调发展的市场化机制。
比如，乘用车企业新能源汽车积分，为该企业新能源汽车积分实际值与达标值之间的差额。实际值高于达标值产生正积分，低于达标值产生负积分。工信部建立汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台，统筹推进积分公示、转让、交易等工作。
工信部装备工业一司有关负责人介绍，《积分办法》发布实施后，组织实施了5次积分交易，“行业企业普遍加大研发投入，产品技术水平不断提升，新能源汽车规模快速扩大，节能和新能源汽车发展呈现良好态势”。
2022年，乘用车平均燃料消耗量较2016年下降40.8%；新能源乘用车产量603.6万辆（纳入积分核算数量），较2016年的33.5万辆增加17倍；纯电动乘用车平均续驶里程、平均百公里电耗分别较2016年提升106.8%、下降21.5%。
2021年以来，中国新能源汽车产销规模快速提升，中国节能与新能源汽车产业发展面临新形势新要求。“与此同时，《积分办法》执行中出现机制不够灵活、市场供需调节能力不足、积分价格波动较大等问题。”工信部产业政策与法规司有关负责人说，为促进节能与新能源汽车产业高质量发展，亟需再次修改《积分办法》。
新增新能源汽车积分池管理
此次修改了哪些内容？
——调整新能源车型积分计算方法。将2024—2025年度新能源乘用车标准车型分值较上一阶段平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。
工信部装备工业一司有关负责人介绍，这一调整是为保障实现2025年油耗目标和《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》新能源汽车发展目标，综合考虑技术进步、成本下降和积分合规成本变化情况，按照积分供需平衡的原则，经反复测算得出的。
——建立积分灵活性交易机制，探索建立积分池制度。上述负责人介绍，由于积分供需会因为技术进步、市场结构变化而变化，经充分征求行业企业意见，决定设立积分池以调节积分市场供需。
具体来说，当年度新能源汽车正积分供需比超过200%时启动积分池储存，允许企业按自愿原则在积分池中储存新能源汽车正积分；当年度新能源汽车正积分供需比低于150%时，允许企业提取储存的正积分。
——优化其他积分管理制度。包括增加企业平均碳排放水平公示要求，提出适时研究建立与其他碳减排体系的衔接机制；延长企业负积分抵偿报告提交时间和完成负积分抵偿归零时间；提高积分交易灵活性，规定企业购买的正积分可以抵偿和结转；调整核算年度内车辆统计基准等。
积分市场供大于求情况将改善
此次修改，预计将对积分市场产生哪些影响？
工信部装备工业一司有关负责人分析，由于《积分办法》运行的实质是建立市场化交易机制，过程中出现积分价格波动不可避免，但此前实施过程中出现价格大幅波动、积分价格偏低等情况。
比如，2019年以来考核新能源汽车积分比例，加上2020年疫情影响，导致新能源正积分供应减少，积分供需形势收紧，积分价格随之走高。而自2021年以来，中国新能源汽车市场快速发展，新能源汽车正积分供应充足，同时由于测试工况切换，企业平均油耗变化情况好于预期，油耗负积分规模降低，导致新能源汽车正积分供给充裕、积分价格走低。
据介绍，此次《积分办法》修订充分考虑了上述情况。特别是考虑到前期工况切换对油耗目标值的“放宽”，下一阶段油耗目标值及实施要求需优化调整，企业预计会充分利用积分池预存积分，以备2025年后提取使用。
“总的来看，随着新能源汽车积分考核的加严和积分池制度的落地实施，积分市场供大于求情况将得到改善，积分交易价格将逐步平稳并趋于合理水平。”工信部装备工业一司有关负责人说，据初步了解，企业对此均有预期，认为此次调整对积分市场供需、积分价格的调节作用会显著增强。
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