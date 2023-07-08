去年我国新接造船订单中绿色船舶占比近五成 创历史最高水平
造船业是现代工业的集大成者，彰显着一个国家的综合工业实力。我国是世界最大造船国，2022年我国全年新接绿色动力船舶订单占总订单的49.1%，创历史最高水平。截至今年6月底，中国船舶旗下江南造船、沪东中华等船厂绿色船舶在订单中占比均超过了90%。
总台央视记者 孟湛东：中国船舶沪东中华造船厂的一艘13000箱的双燃料集装箱船，除了使用传统的石油燃料，还引入了液化天然气，可以直接降低28%以上的温室气体的排放。除此之外，船头还有一个独特的设计，是一个绿色的防风罩，工人们亲切地称它们为“绿头怪”。这样的设计可以让船舶在正常行驶当中降低2%左右的燃料消耗。
记者了解到，船艏防风罩是最近两年出现的新设计，可以有效降低船舶行驶时的风阻，通过减少燃料消耗从而达到减少碳排放。这艘船除了这处新设计外，其他地方也不简单。
中国船舶沪东中华集装箱船首席技术专家 袁红良：一个是我们正通过流体力学CFD的软件来优化船的性能；还在目前现有的船上用了气泡减阻技术， 使得它能够节能。
向绿色低碳转型正是我国船舶工业当今的发力点。使用液化天然气作为动力的船舶已经屡见不鲜，甲醇、氢气、氨等绿色燃料作为动力的船舶也在研发之中。
中国船舶沪东中华总经理 陈军：我们今年已经承接了200多亿元的订单，90%以上都是绿色动力。我们也已经开发好了甲醇作为动力的集装箱船。
总台央视记者 孟湛东：绿色船舶除了体现在动力之外，也体现在设计建造的各个环节。以往在设计阶段，很多时候呈现的是2D图纸，很多细节会被忽略。在江南造船数字造船实验室的一个3D展厅，只要戴上3D眼镜，就可以沉浸式地观看设计当中很多细微之处。
由于传统2D图纸比较复杂，在船舶建造中可能会出现管线干扰，需要返工修改。这种不必要的返工，在船舶建造周期中占比通常超过10%。采用了3D建模设计后，船东与施工人员可以更直观理解图纸，完成设计和建造。
中国船舶江南造船数字化设计主管 王杰：我身后这艘海巡160，是第一艘无纸化建造的船舶。使用了三维模型技术，所以它的整个制造工时缩短了60天。
数字化节能手段的应用还远不止此。集装箱船由于采用分段建造，以前船身合拢后需要将集装箱吊进全部箱位测量精度，而现在只需要通过设备扫描船舶箱位，就能建立3D模型获得全部数据。
中国船舶江南造船开发研究所所长 周清华：绿色化、高质量发展的道路，是一个必由之路。研发端我们采用了绿色船舶的研发，制造过程当中减碳，全产业链计算碳排放。
今年1到5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。绿色船舶理念正逐步贯穿船舶的设计建造全过程，成为中国造船业一张响亮的名片。
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