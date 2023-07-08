本报北京7月7日电 （记者李红梅、刘温馨）7日18时，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警和强对流天气黄色预警，与自然资源部联合发布地质灾害气象风险预警。

中央气象台预计，7日夜间至10日，江淮、江汉东部和南部、江南北部、重庆、贵州中北部、内蒙古东部、东北地区中西部及西藏东南部等地有中到大雨，江苏、安徽、湖北等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

受强降水影响，预计7日20时至8日20时，湖北西南部、湖南西北部、重庆南部、贵州北部等地的部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警）。

中国气象局5日印发通知，要求全力以赴做好当前防汛救灾气象服务工作。通知要求，严格落实“一把手”负责制，强化值班值守，及时启动应急响应，做好重大气象灾害和突发事件应急处置；紧盯重点领域，加强气象监测预报预警；强化应急联动，全面融入各级防灾减灾救灾体系，做好对城市运行、农业、交通运输等的影响预报和风险预警，面向公众提出有针对性的对策建议和风险提示；做好科普宣传，增强社会风险防范意识，针对关键天气和社会关注热点，及时发布权威信息，为公众解疑释惑。

近日，国家防总向各省（区、市）防汛抗旱指挥部、新疆生产建设兵团防汛抗旱指挥部，各流域防汛抗旱总指挥部以及国家防总各成员单位发出通知，要求各级各部门要立即行动起来，推动全面落实党委政府防汛救灾主体责任，加强靠前指挥，主动研判、精准辨识本地区洪涝形势变化，提前部署、强化督导，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

目前，国家防总维持针对重庆等7个省份的防汛四级应急响应，5日启动针对东北三省和内蒙古自治区的防汛四级应急响应，并派出工作组赴黑龙江协助指导防汛救灾工作。

《 人民日报 》（ 2023年07月08日 04 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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