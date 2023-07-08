传统农耕蕴含低碳智慧
中华传统农耕就是“天人合一”与“道法自然”的典范，为现代生态低碳农业发展提供了智慧与方案，为世界农业可持续发展提供了重要启示
我国重要农业文化遗产地就如一颗颗璀璨的明珠，散落在广袤的中华大地上，是中华优秀传统农耕文化生生不息的见证。在这些遗产地中那些看似平淡无奇的古法栽培和传统种养中，处处蕴含绿色低碳的中华智慧。
农业文化遗产地是气候韧性动植物资源的活态基因库。位于北京的中国农业科学院国家作物种质库，库容量150万份，目前长期保存的作物种质资源已经超过54万份。在这些宝贵的种质中，有采集于天津的“小站稻”、云南德宏的“毫秕”等水稻，以及内蒙古敖汉的“黄金苗”和“红谷”小米等农家品种。在上万年的进化、驯化及上千年的传统农耕培育下，这些农家品种不仅具有较强的气候韧性，而且耐瘠薄、抗病抗虫。虽然产量不如现代高产品种，但品质优异、风味独特，可以少用约30%的肥料和农药，降低温室气体排放20%以上。这些珍稀的农家品种至今仍在养育一方百姓、振兴一方产业，并为现代适应气候变化及绿色低碳排放品种创新提供优良基因。
因地制宜的传统稻作系统利于甲烷减排。甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体。稻田则是甲烷的主要排放源之一，但其排放量远低于临近的自然湿地或沼泽地。华夏先祖因地制宜，开山成梯、围圩筑埂、挖泥堆垛，在崇山峻岭之腰、江河湖洼之滨，构建了丰富多样的稻田系统和稻作体系。如江西崇义梯田、江苏兴化垛田等稻田，以及云南广南和广西隆安等生态稻作体系，仍然保存着完好的华夏传统稻作文化。由于水稻植株具有非常强的通气组织，可以将空气中的氧气输送到缺氧的稻田土壤中。这不仅可以降低土壤甲烷产生菌的活性，减少甲烷产生，而且可以促进甲烷氧化菌的活性，将土壤中80%的甲烷氧化消耗掉。因此，稻田甲烷排放量仅相当于自然湿地排放的30%左右。另外，传统稻作非常重视收集河泥、塘泥、沟淤等，将其直接或经堆沤后施入稻田，用作肥料。这不仅减少了水稻的施肥量，从而降低了稻田温室气体排放，还减少了自然湿地洼地的有机物淤积，使甲烷产生菌没有足够的“食物”，进而显著降低自然湿地或洼地的甲烷排放。此外，在稻、鱼、鸭共生的传统稻作系统中，鱼鸭活动也可以明显增加稻田水体和土壤含氧量，进而抑制甲烷产生、促进甲烷氧化，比淹水稻田减排达15%以上。
在近1500年之前的《齐民要术》中，我国就有了“谷田必须岁易”的粮豆轮作养地之术。用地养地结合的传统旱作系统能促进农田固碳减排。“地力常新壮”是我国重要的传统农学思想，先民们通过种植绿肥等养地作物、施用有机肥、轮作间套作等措施，实现土壤肥力的持续提升。在新疆奇台旱作农业系统、辽宁阜蒙旱作农业系统、山东岱岳汶阳田农作系统等农业文化遗产地，以及我国黄淮海及东北，正在大力推广的粮豆轮作与间套作种植系统，都秉承了中华传统农耕的“地力常新壮”和用地养地结合的思想理念。据联合国粮食及农业组织估算，全球豆科作物年固氮量达1.3亿吨。另外，粮豆轮作及间套作等传统旱作，还可以促进土壤大团聚体形成，保护土壤有机质，提高土壤有机碳的稳定性，提升农田土壤固碳能力和碳库容量。
农林复合的传统种养系统助力农村节能减排。中华先民不仅从农田获取食物等农产品，而且通过农林复合和种养结合等方式，从山水林田湖草沙中获取更多生活所需农产品。在甘肃迭部扎尕那农林牧复合系统、内蒙古阿鲁科尔沁草原游牧系统、山东夏津黄河故道古桑树群以及陕西古枣园、浙江桐乡蚕桑文化系统和江西浮梁茶文化系统等农业文化遗产地，仍然存在以自然生物质能源替代化石能源的节能减排种植模式。畜牧粪成为牧民的家用燃料，果木修剪下来的树枝可以作为村民日常炊煮及冬季取暖燃料，甚至加工成生物质压缩燃料。在甘肃皋兰古梨园，每亩梨树每年的修剪可产生1.5吨树枝生物质燃料，相当于节省0.75吨标准煤。在浙江桐乡和山东夏津，每亩桑树每年可产生约1吨枝条，用作生物质燃料，相当于节省0.5吨标准煤。这些生物质来自农林系统光合作用固定的二氧化碳，燃烧之后再排放到大气之中，是一个取之于自然又还之于自然的过程，不会增加温室气体排放，而且可以抵消化石能源消耗所排放的二氧化碳。
当今世界正面临全球变暖、生物多样性下降、生态功能退化等挑战，亟须寻找基于自然的解决方案，构建自然向好的气候韧性农业及食物新系统。中华传统农耕就是“天人合一”与“道法自然”的典范，为现代生态低碳农业发展提供了智慧与方案，为世界农业可持续发展提供了重要启示。
（作者单位：中国农业科学院作物科学研究所）
《 人民日报 》（ 2023年07月08日 07 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源研制成功
- 人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源产品7日在甘肃天水正式下线，并通过了专家组现场测试。 这标志着我国强流重离子加速器装置（HIAF）的建设又迈出了坚实的一步。…
- 评论
- 关注