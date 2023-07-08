原标题：生成式人工智能“飞入寻常百姓家”

7月7日，元萝卜AI下棋机器人与观众对弈。新华社记者 辛梦晨摄

7月7日，观众参观主题为“交响”的AIGC艺术展。新华社记者 辛梦晨摄

今年世界人工智能大会开幕式的开场曲与往年一样炫酷。绚丽的灯光、舞动的3D机械手、生动的视频画面，配合着“90后”二胡演奏家兼作曲家朱芸编的演奏，为观众带来了一场融合各类民族乐器、国风浓郁的视听盛宴。

直到曲终主持人“揭秘”，观众才恍然大悟：开场曲的作曲、其他民族乐器的演奏，甚至视频和灯光的制作，都是由人工智能生成。在不知不觉中，生成式人工智能已经走进了人们的日常生活。

1.生成式人工智能带来改变

去年生成式人工智能进入了大众的视野。写文案、写论文、画插画、做视频……仿佛一夜间，替代了许多人类的工作，使人欢喜使人愁。

“生成”就意味着人工智能不仅可以做以往的判别式工作，还形成了新的生产力，从长远看，由“生成”引发的科技革命和产业变革正在重塑世界经济、影响未来生活。

人工智能“生成”的产品种类正在加速翻新。如同开幕式开场曲的那个场景，作为本届世界人工智能大会官方的九个“镇馆之宝”之一，腾讯多媒体实验室自研的XMusic通用作曲框架，基于生成式人工智能技术，支持视频、图片、文字、标签、哼唱等多模态内容作为输入提示词，可以生成情绪、曲风、节奏可控的高质量音乐。

这让人们创作新音乐的门槛大大降低，可以是输入一段精心拍摄的短视频、一张颇具意义的照片，或者只是一行有感而发的文字。

在腾讯展台的对面，商汤科技展区SenseShot智慧篮球场传来的拍球和投篮的声音，不时吸引参观者驻足围观、参与。依托于球场架设的5个摄像头，智慧篮球场通过2D关键点提取和3D视频动作捕捉等技术进行球场3D建模，系统会自动捕捉人脸/人体的29个关键点和篮球，对球员进行逻辑计算和分析。

运动结束后，系统可以通过人与球在空间中的三维坐标，生成个人视频集锦，并分析人在不同运动状态下的动作特点，为球员提供详细的数据和统计，以帮助分析和改善篮球技术。

“这个人工智能系统不仅能为业余篮球爱好者提供数据统计，提升技术水平，还可为竞技体育的比赛提供技术统计和战术分享，帮助职业篮球队提升技术战术水平。现在我们正在与CBA的职业球队接触，未来可能会为他们提供解决方案。”商汤智慧体育项目总监王照辉告诉记者。

2.大模型赋能千行百业

如果说去年世界人工智能大会的百度文心作为大模型还显得一枝独秀，今年，阿里通义、华为盘古、讯飞星火、商汤日日新等30余个大模型悉数登场，呈现出百花齐放的勃勃生机。

“通用人工智能在当前这个时期已经成了我们人类社会最热门的话题。”华为轮值董事长胡厚崑在大会开幕式上说，“华为在深耕算力的同时，还要做好一个工作，就是让人工智能真正走进千行百业，服务科学研究。一方面要持续提升通用大模型的能力，另一方面还要在这个基础上建好行业模型。”

作为本届世界人工智能大会SAIL大奖获得者，晶泰科技的智能化自动化药物研发平台利用AI和机器人实现了创新药物研发过程的高度自动化和智能化，其中也包含了专业模型的应用。

他们将类GPT技术率先应用于大分子药物研发，自主开发了下一代大分子药物生成式AI模型ProteinGPT，在抗体发现、抗体改造、抗原设计、蛋白从头设计等场景中都有很好的应用。作为全球首个在真实药物研发管线中全场景落地的大分子药物生成式AI模型，ProteinGPT也被业界比喻成生物版的生成式人工智能。

3.生成式人工智能是把双刃剑

“生成式人工智能是一把双刃剑，它在飞速发展造福人类的同时，也在伦理道德、社会治理、法律法规等方面向人类提出了新的问题。”在上海市法学会会长崔亚东看来，生成式人工智能目前在数据安全、知识产权、应用规范及相关法律等方面，存在一系列问题需要解决。

“从法律层面来看，人工智能可能生成虚假信息，从而引发侵权问题，这需要我们在法律上做出必要的应对。”中国人民大学教授王利明说，我们要注重规制，同时也要兼顾鼓励创新。“怎么样给创新留下必要的空间，这是我们在认定侵权的时候必须要考虑的一个价值取向。”

对于深度人工智能的未来，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克也有些忧心忡忡。“这样的超级智能有强大的能力，比人类要强大，这也代表着一种风险和隐忧。”马斯克在大会开幕式上说，“它可能会有很积极的未来，但也有概率引发一些负面事件，我们要尽自己所能确保这些消极的未来不发生，积极的未来会发生。”（记者 任鹏 颜维琦）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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