我国人工智能蓬勃发展 核心产业规模达5000亿元
2023年07月08日09:04 | 来源：新华网
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原标题：我国人工智能蓬勃发展 核心产业规模达5000亿元
2023世界人工智能大会于7月6日至8日在上海举行。记者6日从大会开幕式上获悉，我国人工智能产业蓬勃发展，核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家，创新成果不断涌现。
除了提及上述产业数据，工业和信息化部副部长徐晓兰6日在2023世界人工智能大会开幕式上还表示，我国人工智能基础设施加快布局，算力规模位居全球第二，东数西算等重大工程加快推进，5G基站超过280万个；此外，融合应用深度拓展，已建成2500多个数字化车间和智能工厂，经过智能化改造，研发周期缩短了约20.7%、生产效率提升了约34.8%、不良品率降低了约27.4%、碳排放减少了约21.2%。
徐晓兰表示，人工智能技术持续突破，智能时代正在加速到来，工业和信息化部以人工智能与实体经济融合为主线，加快培育壮大智能产业，瞄准模型，布局算力，整合数据，深挖场景，培育企业，保障安全，推动我国人工智能产业把握新机遇，应对新挑战，取得新成效。
今年是上海连续第六年举办世界人工智能大会，本届大会主题是“智联世界 生成未来”，吸引国内外学者、企业家、国际组织代表等1400余位嘉宾参与。
本届大会由上海市人民政府和国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、国家网信办、中国科学院、中国工程院、中国科协等共同主办，参展企业数量、展览面积均创历届之最。5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款。（记者周琳、龚雯）
(责编：鲁婧、李楠桦)
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