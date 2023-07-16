吴雨

新华社北京7月14日电（记者吴雨）近期人民币汇率有所波动，市场对汇率变化和未来走势十分关心。中国人民银行副行长刘国强14日表示，中国人民银行将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，以预期管理为核心，综合施策、稳定预期，必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率大起大落。

近期人民币对美元又一次“破7”。“人民币汇率虽然有所贬值，但没有偏离基本面。”刘国强在当日举行的国新办新闻发布会上表示，中国人民银行已采取综合措施管理预期，当前外汇市场运行平稳，金融机构、企业、居民的结售汇行为理性有序，市场预期基本稳定。近日人民币对美元汇率已经开始明显回升。

刘国强认为，从宏观经济大盘看，我国经济长期向好的基本面没有变。从国际收支大盘看，我国经常项目顺差保持在2%左右的适度水平，跨境资本流动基本平衡，近期境外资金投资境内债券继续保持净流入态势。从储备大盘看，我国外汇储备充足，余额仍然稳居世界第一。有这“三个大盘”做支撑，在市场化的汇率形成机制下，人民币汇率不会出现“单边市”，仍然会保持双向波动、动态均衡。

汇率总体上由市场决定，同时也要更好发挥市场和政府“两只手”的作用，避免汇率大起大落。

“我们有信心、有条件、有能力应对各种冲击，维护外汇市场平稳运行。”刘国强说，近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，中国人民银行积累了丰富的应对经验，也具有充足的政策工具储备，会根据情况合理使用、相机抉择。

(责编：王震、李楠桦)

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