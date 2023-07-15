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国家统计局：6月份商品住宅销售价格环比整体有所下降

2023年07月15日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2023年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降；各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。

各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降

从新建商品住宅看，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平，其中北京、上海环比分别上涨0.1%和0.4%，广州、深圳环比分别下降0.1%和0.3%；二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平；三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。从二手住宅看，6月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.3个百分点；二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.4%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

6月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有31个和7个，比上月分别减少15个和8个。

各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降

6月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.3%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅与上月相同；三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点。6月份，一线城市二手住宅销售价格同比由上月上涨0.4%转为下降0.4%；二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降2.4%和3.4%，降幅比上月分别扩大0.3和0.1个百分点。

6月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比上涨城市有27个，比上月增加1个；二手住宅同比上涨城市有6个，比上月减少3个。

图片来源：国家统计局官网

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(责编：杨曦、高雷)
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