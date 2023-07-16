潘洁 董建国

一头聚焦设计和研发，一头聚焦品牌和销售。

记者近日在福建一些外贸重镇采访调研发现，尽管当前全球贸易“寒意阵阵”，但仍有不少外贸企业交出了一份不错的进出口半年报。他们逆风前行的秘诀是什么？重研发、促转型、创品牌，是他们的共同特点。

在位于晋江的福建莱登克进出口贸易有限公司，总经理陈晓康向记者展示了自己公司出口的一款潮鞋。“这款鞋在海外市场售价为1000美元左右，鞋底尾部有金属豹子的头部造型，整双鞋极富科技感和时尚感。”

瞄准高端化、个性化、时尚化，近年来，福建莱登克进出口贸易有限公司积极研究可降解材料的运用和定制款鞋服，在人体工学、版型等方面不断创新，推出了不少具有品牌特点的产品。

陈晓康说，近年来，企业自主研发的不少中高端产品在欧美市场越来越受欢迎。上半年，海外订单总体数量较去年同期增长约20%。

在他看来，越来越多的海外客户对产品需求已经从过去的“多且便宜”转向“个性化”。中国制造业的转型升级和完整高效的产业链供应链优势，有助于中国企业灵活应对国际市场的最新变化。“目前，我们在晋江的配套供应链企业有300多家，涵盖新材料、产品开发、生产加工等各个领域。”

从过去的大批量、低成本代工生产，到如今以客户需求为导向、聚焦新品研发，福建莱登克进出口贸易有限公司的转型，是我国外贸企业不断向价值链中高端攀升的生动写照。

海关总署最新数据显示，今年上半年，产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体，占进出口总值的比重提升1.2个百分点，达到65.5%，我国贸易自主发展能力稳步增强。

在福建浔兴拉链科技股份有限公司产品陈列厅里，应用场景不同、亮点各异的产品令人眼花缭乱。标识图案为一只小燕子的浔兴拉链，在过去数十年间振翅奋飞，发展成为年产值17亿元的全球领先拉链企业。今年以来，公司海内外订单保持逆势增长。

“小小的拉链，连接了纺织、染整、组装、冲压等六七个行业，涉及数十个学科。”公司副总裁张田告诉记者，公司与中国科学院等10多个科研院所合作，在原材料、工艺、流程、智能化应用等方面持续创新，产品品质、生产效率得到大幅提升。

既要通过深化产学研融合、不断提高产品品质，推动中国制造加快迈向中国创造，也要加强品牌创建，提升品牌的国际影响力，推动中国产品向中国品牌转变。

体育运动装备生产商匹克集团目前出口的所有产品都是自有品牌。匹克集团董事长许景南告诉记者，今年上半年公司出口额达1亿多元，同比增长超过40%，很大程度上归功于品牌在国际市场上的知名度和美誉度。

“没有品牌就没有话语权。”许景南坦言，企业创品牌的道路是艰辛漫长的，自己早在上世纪90年代就提出创国际品牌，当时很多人心存疑虑，经过数十年的努力，如今走品牌之路终于成为企业的制胜秘诀。

福建省集途科技有限公司董事长黎茂成也曾在创品牌的道路上摸爬滚打十几年，深知其中的艰辛和不易。他告诉记者，“莆田鞋”集体商标的问世给鞋企带来了发展机遇，有助于实现抱团发展。公司正在逐步建立企业内部整套品控机制，加大研发创新力度。

2022年，在当地政府的牵头和引导下，由莆田市鞋业协会申报的莆田鞋业集体商标获批注册。该集体商标采取“1+N”的联合创牌模式，“1”指“莆田鞋”集体商标，“N”则代表众多当地鞋企的自创品牌。

尽管莆田鞋企数量超过4000家，但首批获得授权的鞋企仅20余家。莆田市鞋业协会会长陈文彪说，莆田鞋业集体商标给当地鞋企带来转型信号，只有产品物料、品质等达标且有自主品牌的企业，才有权使用集体标识。

政府引导、市场主导、多方联动、互利共赢，“莆田鞋”品牌生态圈的逐步构建，推动莆田鞋产业从代工为主走向创立自主品牌的新道路。

走品牌之路，也是今年上半年我国民营企业进出口的一大亮点。海关总署数据显示，我国民营企业自主品牌出口1.6万亿元，增长11.6%，自主品牌占有率提升0.4个百分点，达到22.6%。

重研发、促转型、创品牌，在严峻复杂的国际环境中，我国外贸企业努力向价值链中高端攀升，积极推进高质量发展，不断提升自己的国际竞争力。他们大踏步前进的步伐，正是中国外贸活力、韧性和潜力的生动注脚。

新华社北京7月15日电

(责编：王震、李楠桦)

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