周仕兴 王瑾雯

穿上水鞋、撑着雨伞，到乡镇巡江检查，开展禁渔宣传和水产品品质检测……近日，广西农业职业技术大学2023届毕业生莫婷婷，已到桂林市临桂区农业农村局水产技术推广站担任水产渔政技术员。

5月以来，广西陆续开展高校毕业生基层就业推介行动，介绍优惠政策，鼓励毕业生投身基层。莫婷婷说：“大学生要积极投身基层，运用所学知识服务乡村振兴战略，让农业强起来、农民富起来。”

在广西，越来越多的高校毕业生选择奔赴基层，服务桑梓。广西大学2023届本科生罗健源原本报名参加了广西公务员和广西大学定向选调生考试，但他最终自愿选择到偏远的基层岗位。“作为一名党员，我有责任和义务响应党中央号召，到基层历练自己，追寻青春的时代价值。”罗健源说。

莫婷婷、罗健源都是广西2023年高校毕业生“留桂就业计划”受益者。4月，广西印发《2023年广西高校毕业生“留桂就业计划”工作方案》，统筹实施6项重点服务行动，实施一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划，广西范围内不间断举办高校毕业生招聘活动，全年提供80万个就业岗位。

“我能切身体会到基层对全科医学人才的渴求。”广西医科大学应届毕业生朱浩然已确定到玉林市东平镇中心卫生院工作。在校期间，朱浩然到过10余个乡镇基层开展服务。“基层天宽地阔，大有作为，需要大量年轻力量。”朱浩然说。

瞄准就业目标，广西前置人岗资源供给，开展农村订单定向免费医学生、乡镇农技人员定向生、乡（镇）乡村建设综合服务机构自然资源管理专业技术人员定向生、基层水利人才定向培养计划、农村小学全科教师定向培养计划、小学壮汉双语教师定向培养计划等六大定向培养项目，2023年定向培养计划数近5000人。

今年以来，广西全区层面的大型双选会，均增设留桂就业创业政策宣传咨询专区，为毕业生提供政策解读、创业咨询等服务，发放留桂就业创业政策服务清单、就业创业服务手册；增设特岗计划、“三支一扶”、乡村振兴协理员计划、征兵入伍等就业咨询服务区，帮助毕业生知晓政策、用好政策。面向城乡社区大力引导基层就业，依托实施基层就业项目，加大政策宣传引导力度。

《光明日报》（2023年07月16日 01版）

(责编：王震、李楠桦)

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