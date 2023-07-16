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龙龙高铁福建段进入静态验收阶段

周义
2023年07月16日08:42 | 来源：光明日报
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新华社福州7月15日电（记者周义）7月15日，龙龙高铁福建段进入静态验收阶段，标志着这条高铁工程建设已基本完成，距离线路开通运营更进一步。

静态验收是高速铁路竣工验收的重要环节，也是对工程建设、系统设备等的第一次全面“体检”。铁路部门将检查确认工程按设计完成且质量合格，系统设备安装并调试完毕。龙龙高铁静态验收完成后，预计9月份将进入联调联试阶段。

据了解，龙龙高铁东起福建省龙岩市，途经上杭县、武平县进入广东省境内，终到河源市龙川县，线路全长265.5公里，其中福建境内全长92.693公里，利用既有赣瑞龙铁路28.357公里，新建线路全长64.336公里。福建境内设龙岩、古田会址、上杭北、武平共4座车站。龙龙高铁福建段预计2023年年底具备开通运营条件。

福建铁路建设指挥部龙龙指挥部副指挥长林尚发介绍，线路建成通车后，对加快构建闽粤内陆快速通道，改善沿线群众出行，促进红色旅游资源开发，推动龙岩革命老区高质量发展具有重要意义。

(责编：王震、李楠桦)
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