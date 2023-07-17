原标题：这10年，中国科学院！

10年前的今天，同样的盛夏。中共中央总书记、国家主席习近平来到中国科学院考察工作。

习近平总书记指出，中国科学院要牢记责任，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构。

在中国科学院，一场以“四个率先”为目标的探索由此拉开帷幕。

10年后的今天，一起见证“四个率先”下中国科学院的蝶变！

1

率先实现科学技术跨越发展

面向世界科技前沿

南仁东

“建不成，我从这个山崖跳下去！”

这是“中国天眼之父”南仁东的宣言

如今，“中国天眼”正向137亿光年外的宇宙瞭望

中国科学院国家天文台

全球首次探测到持续活跃快速射电暴

星辰大海，才是她的征途

EAST装置

高11米、直径8米，顶端飘扬着五星红旗

这是中国的“人造太阳”——

全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）

中国科学院合肥物质科学研究院

4代科研工作者、12万多次实验

支撑起中国“人造太阳”的强大内核

江门中微子实验中心探测器

如何探测基本粒子中的“隐士”？

中国科学院高能物理研究所的答案是

深入地下700米的江门中微子实验室

2024年建成后，从物质微观的基本结构

到宏观宇宙的起源与演化的探索

将使我国的粒子物理研究走在世界前列

面向国家重大需求

人工合成淀粉

离心管里闪烁的

是人工合成淀粉的未来

中国科学院天津工业生物技术研究所

历时6年，把科幻变为现实

国内外专家这样评价：

“这是典型的从0到1原创性突破”！

“奋斗者”号入水

被誉为“地球第四极”的马里亚纳海沟

迎来了“奋斗者”号的无声问候

认知、探查、开发深海

直至10909米的海洋最深处

中国科学院深海科学与工程研究所等“奋斗者”

让人类在大深度载人深潜领域有了新坐标

力箭一号

“力箭”一出，谁与争锋！

这是我国当前最大的固体运载火箭

今年6月，搭载26颗卫星刷新“一箭多星”纪录

奋力托举她上天的

正是中国科学院力学研究所的科学家

追问宇宙，永不停止！

面向经济主战场

智能农机在田间作业

深秋，踏足东北109万平方千米的“黑土粮仓”

2021年

中国科学院发布我国首部《东北黑土地白皮书》

推广农业新模式超1亿亩

藏粮于地、藏粮于技

为子孙留下“黑土肥、稻米香”

合成气制乙醇装置

登上近50米的“高塔”

俯瞰“用煤不见煤、用水不排水”的奇观

这是全球最大年产50万吨煤基乙醇项目

也是中国科学院大连化学物理研究所的6年心血

破解“煤变酒精”的世界级难题

向着国家“双碳”目标迈出重要一步

异育银鲫中科3号

餐桌上每10条鲫鱼

就有7条来自他们的育种研究

在千湖之省的湖北

从四大家鱼的人工繁殖

到水环境治理的核心技术

中国科学院水生生物研究所一直在路上

面向人民生命健康

国家干细胞资源库执行主任郝捷在武汉

2020年初，疫情突起

中国科学院人第一时间提交“请战书”

50个单位、400个团队、2600余名科研人员

坚持向科学要答案、要方法

打有把握之仗，保障人民健康

这是“国家队”不可推卸的责任！

2017年4月，世界首次利用HLA配型的人胚干细胞分化治疗帕金森病

“万能细胞”“种子细胞”

如何创造生命奇迹？

中国科学院动物研究所的科学家

首次实现用定向分化的人胚干细胞治疗帕金森病

从细胞的发育，到组织的再生

干细胞让“再生医学”不再遥不可及

超导电子回旋共振（ECR）离子源

这条“巨龙”，坐落于西北的甘肃

上可合成鉴别新核素

下可化身“穿甲弹”，造福癌症患者

历时28年，中国科学院近代物理研究所

让兰州重离子加速器装置

点亮“顶天立地”技能点！

……

2

率先建成国家创新人才高地

中国科学技术大学

“学成文武艺，报效祖国和人民，报效中华民族”

这是习近平总书记视察中国科学技术大学的寄语

从“两弹一星”事业

到“墨子” “悟空” “天问一号”……

一代又一代科大人用实际行动

生动诠释着“红专并进 理实交融”的校训

中国科学院大学2023本科录取通知书

这是中国科学院大学的本科录取通知书

扉页7颗大豆，收获于吉林西部的盐碱地

摆成北斗七星阵列

为新生埋下科学的种子

正如习近平总书记寄语中国科学院大学学子

“生逢其时，为之奋斗吧！”

中国科学院深圳先进技术研究院青年研究人员

一张张年轻的面孔

彰显着中国科学院的青年人才力量

10年来，累计授予12万余名硕士博士研究生学位

累计培养近2万名本科毕业生

逾万名青年拔尖人才和2万名博士后

成为我国科技创新的生力军

中国科学院“基础研究十条”

创新之道，唯在得人

2021年，中国科学院出台“基础研究十条”

加大基础研究人才培养和激励力度

4200名核心骨干、30个优秀青年人才团队

在高水平科研实践中

培养造就战略科学家！

……

3

率先建成国家高水平科技智库

国家精准扶贫工作成效第三方评估系列报告

精准扶贫的“最后一公里”

永远有中国科学院的足迹

考察22个省、530多个县、4000多个自然村

坚持“输血”和“造血”相结合

中国科学院为国家脱贫攻坚形势研判、决策部署

提供重要参考和数据支撑

中国科学院发布资源环境领域系列研究报告

如何把论文写在祖国大地上？

中国科学院的答案是，一步一步走出来

多个院所310余位专家，历时9个月

勘探华夏大地的湖泊、湿地、山地与山区

用第一手的资源环境领域系列研究资料

支撑美丽中国建设

第二次青藏科考—仁龙巴冰川考察

首次突破8000米海拔

只要国家需要，就上！

中国科学院的科学家

从不畏惧“巅峰使命”

在青藏科考的系列成果支撑下

今年4月，《青藏高原生态保护法》表决通过

百兆瓦级液流电池储能电站

“实现碳达峰碳中和，不可能毕其功于一役”

这是习近平总书记在2022年世界经济论坛上的讲话

中国科学院支撑“双碳”战略行动计划

18项重点任务应对“双碳”重大科技需求

全国百余位院士参加“碳中和”重大咨询项目

共同守护祖国的绿水青山

……

4

率先建设国际一流科研机构

《自然》官网截图

上图中最长的那条橙线，代表着中国科学院

连续11年一骑绝尘

中国科学院常踞自然指数全球首位

2022年，中国高被引学者年度榜单中

中国科学院拥有最多的高被引学者，共501位

让世界，看见中国的科学家！

《细胞研究》

中国人的原创期刊，正站上国际“C位”

2020年，中国科学院主管的《细胞研究》

成为中国首本影响因子超20的原创学术期刊

作为一流科技期刊和数字化平台建设的中坚力量

中国科学院发挥精品期刊“虹吸效应”

国际化水平和学术影响力持续攀升

全球遥感空间信息系统—地球大数据

如何用大数据勾勒出地球？

中国科学院发挥建制化、体系化优势

打造“地球大数据科学工程”

俯仰之间，开拓“星海天路”

让陆地、海洋、大气及人类活动大数据

为联合国可持续发展目标贡献中国力量

2018年11月，ANSO正式成立

“丝绸之路”的历史符号

被赋予科技共同体的新意义

在中国科学院的牵头和协调下

36家“一带一路”沿线科研机构、大学与国际组织

发起“一带一路”国际科学组织联盟（ANSO）

构建人类命运共同体，与世界共享中国科技成果

……

这10年，中国科学院

始终坚持“国家科学院”“人民科学院”定位

时刻牢记作为“国家队”“国家人”

必须心系“国家事”、肩扛“国家责”

在创新型国家和科技强国建设中

发挥着引领带动作用

2023年到2025年，中国科学院

迎来全面实现“四个率先”目标的关键期

科技立则民族立，科技强则国家强

以高质量发展，奋力推进中国式现代化

强国有我，中国科学院再出发！

指导 | 中国科学院科学传播局

创作 | 孟凌霄 倪思洁 李晨阳 袁小华

制图 | 毕菲鸿

供图 | 中国科学院融媒体·声像资源数据库

(责编：赵竹青、吕骞)

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