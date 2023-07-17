人民网北京7月17日电 （记者申佳平）“与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任务相比，与应对国际市场激烈竞争的要求相比，我国算力基础设施发展仍有一定差距，还有大量工作要做。”在今日举行的2023中国算力大会新闻发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工业和信息化部将重点从三个方面开展相关工作。

谢存介绍，一是做好政策接续，强化顶层设计。近年来，工业和信息化部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件，多措并举、全面部署、统筹推进算力基础设施建设应用，为推动算力基础设施发展提供了有力政策支持。近期工业和信息化部在行业内开展了深入广泛的调研，并计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。

二是加强技术创新，培育良好生态。一方面，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。

三是建优算力网络，促进应用落地。加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，加强算力网络监测，打造满足各类算力应用需求的运力体系。强化算力资源统筹调度，不断提高算力利用效能。指导办好“华彩杯”算力应用创新大赛，以工业、交通、医疗等典型行业为主要场景，打造一批成熟解决方案，持续推动算力助力传统行业转型升级，推动模式新颖、特色鲜明的算力应用加速落地。

(责编：申佳平、高雷)

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