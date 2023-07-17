2023年7月17日，2023中国算力大会新闻发布会在北京举行。图片来源：工业和信息化部

人民网北京 7月17日电 （记者申佳平）7月17日，2023中国算力大会新闻发布会在北京举行。工业和信息化部副部长张云明在发布会上介绍，为进一步推动算力基础设施建设，助力千行百业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合，为高质量发展注入澎湃动力，工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府将于8月18日至19日在宁夏银川共同举办2023中国算力（基础设施）大会。本届大会以“算领新产业潮流 力赋高质量发展”为主题，将聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，推动算力产业加速发展。

张云明表示，数字经济作为新经济形态，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、重构全球竞争格局的关键力量。随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。

他指出，近年来，工业和信息化部加强规划引领、政策指引，与各方协同配合、多措并举，着力构建高质量算力供给体系，不断提升算力基础设施综合能力，取得了三方面积极成效。

一是算力发展规划政策相继出台，制度保障有力有效。工业和信息化部联合发展改革委等部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，批复同意在8个地区建设10个国家算力枢纽节点，出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，持续优化全国算力整体布局。各地相继出台多项政策举措，大力支持算力产业发展，如宁夏出台《关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设若干政策的意见》等。当前，全国上下已形成积极推动算力产业快速健康发展的良好局面。

二是算力基础设施建设扎实推进，发展动能持续增强。产业各方紧密协同，加快建设基础设施、构建算力体系、实现绿色发展，不断夯实支撑数字经济发展的算力底座。2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，截至2022年底，在用标准机架超过650万架，算力总规模达180EFLOPS，仅次于美国，存力总规模超过1000EB（1万亿GB）。2023年，工业和信息化部遴选公布了2022年国家新型数据中心典型案例名单，为推动算力基础设施高质量建设和应用，更好地支撑经济社会各领域数字化转型树立了标杆。

三是算力赋能传统产业转型升级，融合应用加速涌现。当前，我国算力产业已初具规模，产业链上中下游企业协同合作、形成良性互动。算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透，推动互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，数字政府、工业互联网、自动驾驶、智慧医疗、远程教育、金融科技等新应用、新业态不断涌现，迸发出蓬勃生机，极大地激发了数据要素创新活力。算力不仅成为传统产业转型升级的重要支点，也催生了一批新的经济增长点。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经