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2023中国算力大会举办地为何是宁夏？工信部解读

2023年07月17日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者申佳平）“今年在宁夏举办本次大会，既是落实国家战略的积极行动，也是促进我国算力产业东西部高效互补和协同联动的重要举措。”今日，工业和信息化部副部长张云明在2023中国算力大会新闻发布会上介绍，工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府将于8月18日至19日在宁夏银川共同举办2023中国算力（基础设施）大会，这一决定主要有以下三方面的考虑。

一是落实国家战略，助力算力发展。当前，算力已经成为新时代的生产力，《数字中国建设整体布局规划》对我国系统优化算力基础设施布局提出了更高的要求。近年来，宁夏算力产业加速兴起，正逐步建设成为东部地区乃至全国的算力保障基地。

张云明表示，希望通过大会的举办，为政产学研用各方搭建沟通交流合作平台，发挥宁夏的特色优势和示范作用，为推进国家战略更好地落实落地凝聚共识、贡献力量。

二是聚焦热点议题，引领产业升级。当今算力已成为全社会数智化转型发展的基石，也正成为全球竞争的战略制高点，将直接影响数字经济的发展质效。随着国内一批大模型加速兴起，智能算力支撑成为新的关注热点。大会将邀请政府领导、院士专家以及来自科研机构、互联网公司、垂直行业龙头企业的嘉宾代表，共同探讨算力前沿技术和产业发展趋势，全面梳理产业发展重点、难点和痛点，充分交流分享成功经验，群策群力促进算力产业各方更好地把握机遇、迎接挑战，促进算力产业高质量发展。

三是展示融合成果，拓展应用场景。在大会的主论坛、分论坛等重要环节，将聚焦中国算力产业发展新格局、新变化、新方向，围绕数字政府、工业互联网、智慧医疗、远程教育等诸多领域展示算力融合应用实践。同时，大会将发布一系列重磅研究成果等。希望通过与会各方的交流探讨，为算力发展探索出更多的典型应用场景，促进算力更好地为千行百业赋智赋能。

张云明透露，去年，首届中国算力（基础设施）大会成功举办、成果丰硕。大会组委会发布了“1+3+5”系列成果。其中，“1”是指首次发布《中国综合算力指数》，综合算力、存力、运力和环境四大方面的30多项指标构建中国综合算力指数体系，衡量我国各省（区、市）算力发展的综合水平；“3”是指《中国算力白皮书》《中国存力白皮书》《中国运力白皮书》三项研究成果，对相关产业的技术创新、生态体系和发展趋势进行了深度分析；此外还聚焦创新先锋应用、算力强基产品、算力算效、低碳绿色等热点领域，发布了“5”本优秀案例集；并且有数十家企业在大会现场展示了算力产业领域的最新创新实践。

“首届大会的成功举办，增强了各界推动算力产业发展的责任感和使命感，明确了算力产业发展的重点方向和路径，提振了产业界对算力应用规模化发展的信心，形成了合力推进算力发展的良好氛围。”张云明说。

(责编：申佳平、高雷)
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