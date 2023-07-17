人民网北京7月17日电 （记者罗知之）近日，国家金融监督管理总局、人力资源社会保障部发布了《精算师职业资格规定》《精算师职业资格考试实施办法》（以下简称《资格规定》《实施办法》）。

《资格规定》明确，我国精算师职业资格包括准精算师、正精算师两个级别，准精算师资格是取得正精算师资格的前提条件。其中，准精算师应掌握基础的精算理论和技能，具备从事精算相关岗位的专业素质；正精算师应深入掌握精算理论和技术发展前沿，具有较强的精算实践能力，具备从事高级精算岗位或精算管理岗位的综合素质。

《实施办法》规定，准精算师级别考试包括《概率论与数理统计》《经济金融综合》《精算数学》《精算模型与数据分析》《精算风险管理》等5门科目。正精算师级别考试分为寿险、非寿险、健康险、社会保险与养老金计划、金融风险管理、资产管理、数据科学等7个专业类别，每个专业类别包括1门公共科目、3门专业科目以及1门选考科目，以满足我国多领域对精算人才的需求。

获取精算师职业资格证书的条件是什么？国家金融监督管理总局、人力资源社会保障部有关部门负责人表示，《资格规定》规定，申请准精算师职业资格证书需满足三个条件：一是通过准精算师级别5门科目考试。二是参加并完成相关法律和监管规定教育、职业道德教育。三是学历和工作年限符合下列条件之一：具备大学本科学历或学士学位，从事精算或金融领域相关工作满4年；具备硕士学位，从事精算或金融领域相关工作满1年；具备博士学位。

申请正精算师职业资格证书需满足四个条件：一是取得准精算师职业资格证书。二是通过正精算师级别对应专业类别要求的公共、专业和选考共5门科目考试。三是从事精算或金融领域相关工作累计满5年。四是参加并完成职业道德教育。

(责编：罗知之、高雷)

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