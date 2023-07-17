人民网北京7月17日电 （记者王震）据海关总署网站消息，为全面落实党中央、国务院关于优化营商环境决策部署，近日，重庆海关根据重庆外贸特点和企业需求，推出重庆海关支持帮扶外贸市场主体发展的四方面20条细化措施，持续提升海关监管效能和服务水平，促进跨境贸易便利化。

推动货物快进快出，促进物流更为畅通。重庆海关将扩大“船边直提”“抵港直装”试点范围，畅通属地查检“绿色通道”，优化出入境特殊物品卫生检疫审批流程，优化大宗资源商品检验监管模式。

促进跨境贸易便利化，打造更高示范标杆。在海关总署统一部署下，重庆海关继续深入开展年度促进跨境贸易便利化专项行动，联合重庆市政府口岸物流办公室、重庆市商务委等部门，制定专项行动期间工作任务。首创汽车研发测试用废旧关键零部件进口试点，支持依托国际贸易“单一窗口”开展与新加坡进出口货物“一单两报”。

帮助企业减负增效，助企更添动力活力。重庆海关将支持特色农食产品扩大进出口，支持企业用好用足优惠贸易协定关税政策，深入落实启运港退税政策，大力推进海关“经认证的经营者”（AEO）认证培育，充分发挥主动披露容错纠错功能，做好技术性贸易措施咨询服务，加强知识产权海关保护，强化海关统计服务。

营造良好创新环境，更好激发外贸新动能。重庆海关将支持综合保税区高质量发展，支持加工贸易产业升级，推动跨境电商持续健康发展，深化保税航材监管新模式应用，支持在综保区内试点汽车零部件再制造业务。

下一步，重庆海关将深化“海关关长送政策上门”、结对帮扶、12360热线等服务机制，帮助企业充分理解和运用海关各项便利化政策措施，激发市场活力潜力，提振外贸企业发展信心，推动外贸稳规模优结构，支持重庆内陆开放高地建设。

(责编：王震、高雷)

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