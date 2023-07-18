原标题：京东推出言犀大模型 完整工具链助推产业价值创造

7月13日，在2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上，推出了京东言犀大模型。与通用大模型相比，这一源于产业、服务产业的大模型，融合70%通用数据与30%数智供应链原生数据，具有“更高产业属性、更强泛化能力、更多安全保障”的优势，致力于深入零售、物流、金融、健康、政务等知识密集型、任务型产业场景，解决真实产业问题。

最懂产业的大模型，用产业数据和Know-how创造价值

“大模型真正实现自己的价值，一定是在产业应用中。”京东集团CEO许冉表示，大模型的价值=算法×算力×数据×产业厚度的平方，“前三个指标固然重要，但技术在产业场景落地应用，创造实际价值才是关键。当产业效率和产业的边界拓展得到质的提升以后，大模型才有了更重要的实际价值和意义，这将不亚于又一次工业革命。”

产业场景是京东非常擅长的领域。京东作为一家新型实体企业，自身发展就来自产业场景历练，拥有包括零售、物流、科技、健康、工业等丰富的产业布局。这为京东积累下每年数百亿条优质交互数据，训练言犀大模型的数据库，就由70%通用数据和30%供应链原生数据组成。

深厚的产业数据积累，以及千行百业Know-How，成为京东布局大模型的核心优势，训练出的大模型天然具备“产业基因”。此外，言犀大模型还具备行业泛化能力，并能够保障客户在云上云下安全使用。

对于大模型的应用实践，京东也有明确的“三步走”规划。目前，京东云已经基于内部实践构建了通用大模型；到今年年底，京东将经由高复杂场景大规模锤炼，迭代出扎实的产业服务；预计在2024年初，会将大模型能力向外部严肃商业场景开放。目前，京东已经走到第二步，并在内部取得了丰富的实践成果。

京东探索研究院院长、京东科技智能服务与产品部总裁何晓冬表示，大模型的难点不在技术追赶，而是产业突破。京东言犀大模型的产业实践，是京东非常关注的部分。

构建大模型“训练营”和“弹药库”，打通技术落地每一步

京东从很早就开始布局大模型。2021年，京东就推出十亿级模型K-PLUG，2022年推出百亿级模型Vega，本次大会则展示了千亿级模型。

正是提早布局，让京东形成了一套大模型的完整工具链：言犀AI开发计算平台、向量数据库，以及全新升级的基础设施云舰、云海和京刚。

京东的言犀AI开发计算平台，能够为客户的大模型开发和行业应用开发，提供定制化解决方案。它既具备行业知识库，沉淀了京东自己的零售、物流、健康、金融等行业Know-How，又具备100多种训练和推理优化工具，能将通用模型迅速转化为专业模型。

京东健康发布的京医千询大模型，就是建立在京东言犀通用大模型基础之上，能快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，能为远程医疗服务提供坚实的技术底座。

此外，京东还展示了金融领域AI营销运营平台。使用者通过简单的对话，就能一站式生成营销活动，覆盖运营策略制定、营销人物调度编排、搭建活动页面、批量生成营销文案和素材、数字化投放等方面。在大模型能力的加持下，营销方案的生产效率有了百倍提高。

在电商领域，京东云AIGC内容营销平台也大有作为。从一张商品图出发，它能够理解商品特征，快速生成电商运营需要的商品主图、营销海报图和商详图等，满足商家快速开店和营销的需求。有了人工智能的加持，每套图的制作成本能降低90%，制作周期也从7天缩短到半天。

如果说言犀AI开发计算平台是大模型的“训练营”，向量数据库则是大模型的“弹药库”，是大模型使用数据的桥梁。京东从2019年开始研发向量数据库，历经电商大促场景磨练，向量数据库Vearch已经能支撑百亿级高性能检索，延时降低到毫秒级，可用性达到99.99%，已经服务超过100家大中型企业用户。京东将向量数据库用于大模型预训练，将推理成本降低了80%。

对大模型所需的计算资源，京东也做出了充分的准备。在重庆太阳岛，京东全国首个超算中心——天琴α集群正日夜不停地运转，推理速度较过去提升6.2倍，推理成本节约90%，成为技术创新背后强大的算力支撑。

京东云的三个核心产品，此次也迎来升级：全新升级的混合多云操作系统云舰，将GPU/NPU的资源成本降低50%。高性能存储平台云海，将单集群每秒读写性能提升5倍，达到千万级；时延降低50%，达到百微秒级；使用成本则降低30%。软硬一体的虚拟化引擎京刚，将虚拟化卸载到智能网卡中，虚拟化损耗降至0，网络性能提升高达4倍，并支持100Gb VPC网络，云硬盘单实例性能突破百万IOPS。

升级多场景解决方案，技术创新让产业受益

伴随技术进步，产业应用已经从流程驱动和数据驱动，进化到知识驱动阶段。京东也升级了两个能够积累高质量行业数据的平台：全新的优加DaaS和言犀智能服务，来支撑产业应用对数据的新需求。

新升级的优加DaaS具备三个优势：更多维，既包括企业自身的数据，也能实现企业和京东及生态数据的安全互通和融合；更易用，大幅提高交互体验、降低使用门槛，用简单描述即可生成答案；更简单，串联数据开发平台、数据服务平台、数据可视化平台等的原子能力，将原本复杂系统间的操作简化。

言犀智能服务升级后，也具备了更丰富的交互渠道，覆盖从智能客服到直播间，从移动终端到线下智能端；更生动的交互效果，支持语音、视频、文字等方式；更专业的交互内容，生成的专业领域交互内容，更加可控、可用。目前，它已经服务于12345热线、银行数字员工、专家诊断场景等严肃场景。

技术要实现产业价值，供应链是重要的抓手。京东云深入全渠道一盘货、供应链金融科技、产业协同、数据中台、数字仓库等20多个数字化场景，已经服务100座城市、2500+家大型企业、944家金融机构和超250万家中小微企业。这些千行百业的数字化实践，成就了最懂产业的云。

“智能化优先在数字化领先的行业发生。”，京东集团副总裁、京东科技产品与解决方案总裁高礼强表示。在零售、金融、城市、物流等多个场景，京东都发布了全新的智能化解决方案，借助大模型能力实现服务能力的升级。

在本次大会上，京东物流发布了一站式数智化供应链数据管理平台京慧3.0，在大模型的加持下，其销量预测、库存、供应及补货计划方面更具表现力，其交互式供应链控制塔能够帮助用户快速定位并解决供应链问题，实现降本增效。

作为新型实体企业，京东一直根植并服务于实体经济，在大模型的产业应用过程中更是凭借扎实的产业积累，勾画了一条以实助实的产业价值创造路径。

在大会现场，京东宣布携手零售和金融行业伙伴，在零售场景探索供应链优化、顾客体验、营销降本增效等方面，在金融场景探索金融客服、智能投顾、产品营销等方面，共建零售和金融行业的大模型创新应用。

正如许冉所说：“京东发展大模型的旅程，注定会与产业伙伴携手同行。京东会与产业伙伴紧密合作，通过技术创新持续为产业高质量发展贡献力量。”

(责编：曹淼、李源)

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