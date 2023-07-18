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上半年央企战略性新兴产业完成投资额同比增长超过40%

2023年07月18日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （黄盛）据国务院国资委在日前举行的中央企业负责人研讨班上披露，今年上半年，中央企业战略性新兴产业完成投资额同比增长超过40%，在全部投资中的占比超过四分之一；上半年，中央企业研发经费投入同比增长11.2%，研发经费投入强度同比提升0.2个百分点；上半年，两大国企改革专项行动——“科改行动”“双百行动”进一步扩围深化，“科改企业”“双百企业”总数分别扩充至672户、580户。

“总的看，中央企业经济运行是健康的，稳的基础在夯实，进的步伐在加快，各企业为之付出了艰辛努力。”国务院国资委主任张玉卓在研讨班上表示，上半年中央企业经济效益基本稳定，有效投资明显扩大，运行质量继续提升，电力、煤炭、钢铁等主要实物量指标稳定增长。

张玉卓认为，目前，中央企业超过七成的资产集中在石油化工、冶金矿业、能源资源等传统领域。他表示，下一步，中央企业要积极推进传统产业高端化，深入实施产业基础再造工程，加快关键工序、核心设备的更新改造；要积极推进传统产业智能化，加强数字基础设施建设；要积极推进传统产业绿色化，有力有序推进碳达峰方案落地，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式。

此外，国务院国资委还提出，一方面，要继续加大投入力度，特别是加强集成电路、工业母机、人工智能等重点领域研发投入，提升基础研究投入占比；另一方面，要构建以实效为导向的科技创新工作体系，改进考核评价机制，确保创新资源“好钢用在刀刃上”。

(责编：郝帅、高雷)
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