原标题：《中国公路货运运行大数据分析报告2022》发布

公路货物运输是供应链中的关键运输环节，在过去3年中，虽受疫情影响，但中国公路货运不同规模和层级的货运网络表现出了较强的韧性与修复能力，这也显示了与国民经济运行、产业链条衔接、居民生活水平提升等休戚相关的重要特性。

近日，由长安大学、中国交通通信信息中心、中交兴路共同编制的《中国公路货运运行大数据分析报告2022》（以下简称“报告”）报告发布。报告在“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”的有力支持和数据要素势能的支撑下，对公路货运行业的运行态势和变化特点进行了分析与关注。对于解读公路货运行业的运行现状与国家公路货物运输网络的特点，具有至关重要的作用。

这是自2018年以来报告编写组编制的第五份年度发展报告，希望通过这一持续性的工作，为行业管理部门、科研机构、从业者等多方提供一个持续跟踪了解我国公路货运发展运行态势的平台，为行业的可持续发展和提升改善提供支撑。

全年公路货运车辆载运能力不断增强

运量规模总体稳定

公路货运车辆的平均吨位是载运能力和运输效率的重要影响指标。2022年，全国公路货运车辆的平均吨位约为35.7吨，为近五年来最高，一定程度上反映了运输供给在需求影响下的变化特点。与2021年相比，平均吨位增长3.7吨，与2020年相比，也有显著增加。这反映了公路货运车辆的载运能力正在不断增强，载运工具具有朝大型化、专业化发展的趋势，并在2021年和2022年取得了良好效果。

报告显示，2022年1月-2月运力水平较低，在3月运力迅速恢复，4月出现下降，5月-12月运量规模逐渐稳定，于9月达到全年峰值，变化趋势与主管部门（交通运输部）发布的2022年货运周转量变化趋势基本一致。

牵引车占比较去年略有下降

高速公路行驶里程占比增长明显

不同类型车辆所占比重是货运车辆运力结构的直观体现。数据显示，2022年，公路货运车辆的车型结构与前两年基本一致，牵引车仍为主要运输力量，占比为48.57%，较去年49.82%略有下降。总体来看，当前我国货运车辆运力结构基本稳定，不同地区有一定显著差异，牵引车为主要运力车型。

报告显示，2022年，货运车辆在高速公路行驶里程占所有运输道路类型行驶里程的48.40%，较2021年42.85%增长明显，也超过了2020年的水平，且明显高于其他道路类型，这说明随着越来越多高速公路的建成通车，高速公路越来越成为货运活动主要依托的道路类型。

车辆运行效率有所提升

数据显示：2022年，我国公路货运车辆各月份昼、夜平均营运速度变化趋势基本一致。总体上看，夜间营运速度在全年范围内均高于白天，昼、夜运行速度均值分别为38.80公里/小时和43.61公里/小时，相比2021年的速度水平有小幅度增长，这说明货运车辆的运行效率有所提升。

GDP与运力、车辆规模相关性分析

报告对2022年各省活跃运力、活跃车辆数及 GDP 总额的占比进行分析，多数省份呈现出“经济活动水平越高，活跃运力水平越高”的总体态势，两者趋势具有总体一致性。部分省份出现 GDP 与货运活跃程度的背离现象，即“货运大省”与“经济大省”不尽一致的发展格局。

报告数据分析结论显示，2022年，活跃运力与活跃车辆数之间存在较强的正相关，相关系数为0.99。货运活跃运力与GDP之间的相关系数为0.54，相比2021年0.59有略微降低；货运活跃车辆数与GDP之间的相关系数为0.62，相比2021年0.65也有略微降低。相比货运活跃运力，货运活跃车辆数与GDP相关性表现更为显著，进而反映了货运生产活动在一定程度上与产业活动具有紧密互动关系，并与经济运行走势联系紧密。

未来一段时期，公路货运仍将面临重要的发展挑战和机遇，综合运输体系建设的推进、产业转型与结构调整、新兴载运装备和运输组织技术的不断出现等因素将持续对货运行业发展的规模、结构、效率、运营与组织模式带来重要变革与影响。（柯岩）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经