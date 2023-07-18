人民网北京7月18日电 （欧阳易佳）“水利部要坚持人民至上、生命至上，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，树牢底线思维、极限思维，高度警惕、严密防范台风带来的暴雨洪水。”7月17日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开专题会商会，分析研判今年第4号台风“泰利”发展趋势和华南地区雨情汛情形势，针对性安排部署防御工作。李国英表示，要锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，迅速采取有力有效措施，确保人民群众生命财产安全。

据中国气象局消息，今年第4号台风“泰利”于7月17日22时20分在广东省湛江市南三岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力13级（38米/秒），成为今年首个登陆我国的台风。

据水利部监测，台风“泰利”是今年首个登陆我国的台风，较常年偏晚20天。本次台风具有风力强、水汽足、风圈大、降水总量大、影响路径长、范围大、局地降雨强且快等特点，影响范围内前期降雨量和水库蓄水量偏少，部分江河水位陡涨，防台风暴雨洪水形势严峻。

李国英强调，要强化监测预报。滚动分析研判台风发展态势，准确掌握台风移动路径、影响范围和降雨强度、持续时间，预报结果在第一时间直达台风影响区域内的珠江防总和广东、广西、海南、云南等省（自治区）水利（水务）厅。

李国英表示，要及时查漏补缺。深入总结分析近年来类似台风造成的灾害，认真查明原因，汲取经验教训，立即以“一省一单”作出针对性提醒，督促抓紧补齐短板，切实做好台风暴雨洪水防御工作。

“要精准掌握台风影响区域内的每一座病险水库情况，督促落实水库度汛责任，病险水库一律空库运行；对唯一水源、确实无法放空的病险水库，要切实落实保库措施和安全责任；对出现自然滞洪的病险水库，要采取措施及时泄洪，确保安全。”李国英说。

李国英补充，对于部分泄洪能力不足、泄流设施不完善的中小水库，要根据预报结果和前期蓄水，应急采取开挖溢洪道、铺设彩条布等有效措施，严防水库垮坝。同时要做好中小河流堤防防御。强化河道流量预报预警，加大堤防巡查力度，在重要位置提前预置抢险人员、料物、设备，确保险情早发现、早处置。

李国英表示，环北部湾水资源配置工程等施工区域位于台风强降雨范围内，要落实工程安全度汛措施，提前做好施工人员撤离准备，确保人员生命安全。（实习生陈谨对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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