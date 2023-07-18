7月16日，备受瞩目的国际基础科学大会拉开帷幕，国内外顶尖科学家、学者齐聚北京，深入探讨基础科学领域的前沿成果，展望基础研究未来的发展方向。这场国际基础科学领域的顶级学术盛会，为国内外学者交流与共享学术成果搭建桥梁，也为热爱科学的青少年带来了一次宝贵的学习机会。

本届大会开幕前夕，大会主席、菲尔兹奖得主丘成桐讲述了创办国际基础科学大会的初衷、举办意义，以及对中国未来基础科学发展的期待，他希望年轻学者、学生们积极与世界一流学者交流，从而树立明确的目标。根据大会主席丘成桐先生建议，为了让更多怀揣科学梦想的青少年有机会参与这场“前所未有的盛事”，本届国际基础科学大会期间将开展青少年专场活动，为青少年打造科学交流平台。

7月16日，中国科协青少年科技中心组织对基础学科有兴趣、有学习潜力的青少年代表全程观摩开幕式，现场感受到全球性科学盛会的震撼，接触到世界科学的前沿和发展趋势。

除了观摩开幕式，大会期间，中国科协青少年科技中心还将联合清华大学丘成桐数学科学中心、北京雁栖湖应用数学研究院共同主办“大师面对面”、“科学家面对面”和“青少年科学海报展示交流”等活动。

在7月22日的“大师面对面”活动，将邀请到8位数学和物理学领域的大师，其中包括2位菲尔兹奖得主普林斯顿大学教授Andrei Okounkov和清华大学丘成桐数学科学中心教授Caucher Birkar。青少年代表将聆听大师们对于数学、物理等学科未来发展方向的畅想，学生代表还将现场与大师互动交流。在7月24日和7月26日举办的“科学家面对面”活动，参与的学生涵盖高中生、本科生和研究生等多个学习阶段，将根据学习阶段分别安排三场交流对话。学生们将与国内外知名科学家面对面交流，共同探讨科学前沿、科学思维及科学研究等问题，获得前所未有的学习和交流经验。

在7月28日的闭幕式当天，将举办“青少年科学海报展示”活动，学生们将与30位专家共同观摩科学海报展示，聆听专业指导和建议。现场还将共同观看中学生文艺汇演，感受青少年青春活力和多彩才华。

据介绍，中国科协青少年科技中心始终致力于为青少年的科学教育和成长提供丰富的机会和资源，支持和鼓励怀揣科学梦想的青少年，积极参与到科学研究中来，为祖国的未来、为国家的发展贡献自己的力量。

(责编：董童、李源)

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