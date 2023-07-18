人民网北京7月18日电 （记者孙红丽） 7月18日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍“促进家居消费 着力扩大内需”有关情况。会上，商务部副部长盛秋平表示，下一步，随着各项扩内需、促消费政策举措落实落地，预计下半年消费将延续回升向好态势，对经济发展的基础性作用将进一步巩固。

盛秋平介绍，今年以来，随着疫情防控平稳转段，促消费政策措施落地见效，消费呈现稳步恢复态势。国家统计局数据显示，上半年实现社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%，比一季度加快了2.4个百分点；网上零售额达到7.16万亿，同比增长13.1%。主要呈现以下新特点、新趋势：

一是服务消费强劲复苏。线下消费场景加快恢复，接触性聚集性消费持续回暖。上半年，全国餐饮收入同比增长21.4%，增速比社零总额高13.2个百分点。全国电影票房收入同比增长53%，营业性演出票房收入增长6.7倍。端午期间，国内旅游出游人次比2019年同期增长12.8%。

二是品质消费需求旺盛。居民生活水平不断提升，更加追求吃出健康、穿出时尚、用出品质。上半年，限额以上单位金银珠宝、化妆品零售额同比分别增长17.5%和8.6%；消费品进口额同比增长6.6%；海南离岛免税销售额同比增长26.5%。

三是绿色消费蓬勃发展。绿色低碳生活方式渐成风尚，绿色产品销售快速增长。上半年，新能源汽车销量达到374.7万辆，同比增长44.1%，占新车销售比重达到28.3%；主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长67%。

四是智能消费较快增长。随着大数据、人工智能、物联网等新技术快速发展，智能家居、可穿戴设备等智能产品不断普及。“618”期间，一些电商平台的智能门锁、智能卫浴等智能家居产品销售增长1倍以上。

五是健康消费显著升温。人民群众对健康更加重视，健康类产品和服务销售明显增长。据商务部商务大数据监测，网上年货节期间，重点电商平台部分绿色有机食品、保健品销售实现两位数增长；双品网购节期间，重点电商平台智能健身镜销售增长1倍以上。

(责编：孙红丽、高雷)

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