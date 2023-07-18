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国家发改委：6月份就业主体人群失业率处于历史较低水平

2023年07月18日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者申佳平）“就业关系到每一个劳动者的权益、关系到每一个家庭的幸福。”今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委政研室主任、新闻发言人金贤东介绍，6月份，就业主体人群失业率处于历史较低水平。

金贤东介绍，今年以来，随着疫情转段、经济恢复、稳就业政策持续发力，就业形势总体回暖。上半年城镇调查失业率平均为5.3%，比一季度低0.2个百分点；全国城镇新增就业678万人，同比增加24万人，完成全年目标任务的56.5%；6月份，就业主体人群25-59岁劳动力失业率为4.1%，处于历史较低水平。

“但我们也清醒认识到，当前影响就业的内外部不确定不稳定因素较多，重点群体特别是高校毕业生等青年群体就业面临较大压力，落实就业优先政策、帮助重点群体解决就业问题仍将是亟需切实办好的一件大事。”金贤东表示，下一步国家发展改革委将尽全力做好政策出台落实、优化就业服务等各项工作。

一是增强经济发展带动就业能力。解决就业问题，根本上还是要靠发展。将围绕强化就业优先的宏观调控，千方百计稳增长、稳就业、稳物价，抓好扩内需、降成本、防风险等政策落实落地，巩固经济回升向好势头，推动各类经营主体提振信心、增产稳岗、释放活力，稳定就业基本盘。

二是突出做好高校毕业生等重点群体就业工作。针对高校毕业生等重点群体就业面临的困难，将加大服务和政策保障力度，强化稳岗扩岗支持，充分释放青年创新创业活力；同时，加强对青年群体的就业服务，深入开展职业教育产教融合赋能提升行动，持续推动公共职业技能培训扩容提质，努力提升高校毕业生等青年群体的就业技能。

三是持续促进居民增收。将健全工资合理增长机制，逐步提高劳动报酬在初次分配中的比重，多渠道促进城乡居民增收，努力确保居民收入增长与经济增长基本同步。

(责编：申佳平、高雷)
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