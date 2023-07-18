人民网北京7月18日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧表示，“回看上半年经济运行，一季度实现良好开局，二季度持续恢复，我国经济呈现回升向好态势。”

李慧具体介绍，从三大需求看，市场需求逐步恢复，餐饮、文化、旅游等服务消费加快回升，上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，比一季度加快2.4个百分点；重大工程项目建设扎实推进，固定资产投资增长3.8%，其中制造业、基础设施投资分别增长6%、7.2%；外贸稳规模优结构各项工作深入推进，货物进出口增长2.1%。

从三次产业看，农业生产总体平稳，夏收粮油再获丰收，秋粮播种面积稳中有增。工业生产稳步恢复，规模以上工业增加值同比增长3.8%。服务业恢复较快，服务业生产指数增长8.7%。

从就业物价看，稳就业政策措施调整优化，上半年城镇新增就业678万人，同比多增24万人，6月份全国城镇调查失业率为5.2%。居民消费价格低位运行，上半年CPI同比上涨0.7%。

“世界政治经济形势错综复杂，全球经济面临较大下行压力，不稳定不确定因素较多，对我国发展带来诸多影响，同时国内经济发展也面临一些风险挑战，经济持续回升的基础还不稳固。”李慧还强调，但更要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素在不断累积。

从发展基础看，我国拥有完整的产业体系、丰富的人力资源、便利的软硬件基础设施网络，粮食、能源资源、产业链供应链安全保障能力不断增强，经济抗冲击能力和韧性明显提升。

从市场潜力看，我国是全球潜力最大的消费市场，公共服务、基础设施等领域投资需求旺盛，城乡区域协调发展蕴含巨大市场空间。出口产品和服务竞争力也在不断增强。

从政策效应看，随着党中央、国务院各项决策部署加快落地见效，存量政策与增量政策协同发力，各项政策接续推出，有信心有条件有能力推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好，实现全年经济社会发展目标任务。

(责编：申佳平、高雷)

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