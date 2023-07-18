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如何释放农村家居消费潜力？商务部回应

2023年07月18日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者孙红丽） 7月18日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍“促进家居消费 着力扩大内需”有关情况。会上，商务部副部长盛秋平表示，近年来，消费体现了两个显著的特点，一是线上消费增速快于线下消费，二是农村消费增长速度快于城市消费。随着乡村振兴战略的全面实施，农村消费市场发展空间广阔，潜力巨大。

盛秋平提到，近年来，商务部会同有关部门扎实推进县域商业体系建设，组织开展绿色智能家电、绿色建材下乡，扩大农村家居消费，取得了积极成效。今年上半年，主要电商平台绿色智能家电下乡销售额同比增长12.7%。下一步，商务部将会同相关部门，重点从以下三方面入手，进一步促进农村家居消费，更好满足农村居民美好生活需要。

一是优化市场供给，让农村居民拥有更多选择。加快推进县域商业体系建设，实施县域商业建设三年行动，引导家居企业、电商平台等下沉农村市场，优化县域流通网络和渠道。发挥电商平台大数据优势，加强消费数据分析运用，引导生产流通企业向农村市场投放更多适销对路的家居产品，丰富农村家居市场供给。

二是加强政策支持，让农村居民得到更多实惠。鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡，因地制宜支持农村居民购买绿色智能家居产品、开展家庭装修。深入开展绿色建材下乡，进一步扩大试点地区范围，鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。

三是畅通物流配送，让农村居民享受更多便利。加快贯通县乡村电子商务和物流快递配送体系。前些年，在全国开展了电子商务进农村综合示范县建设，现在行政村快递覆盖率已经达到了90%以上。通过建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点，配备立体货架、新能源配送车等设施设备，大力发展共同配送等集约化配送模式，降低物流成本，提高配送效率，让家居产品更快、更便捷地送到农村居民手中。

(责编：孙红丽、高雷)
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