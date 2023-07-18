人民网北京7月18日电 （记者任妍）7月17日，数境“三星堆杯”能源装备智能化绿色化创新大赛正式启动，主要聚焦氢能、装备智能优化、储能三大赛道。据了解，大赛由世界清洁能源装备大会组委会主办，中国信息通信研究院等单位共同承办，以“创能源之新、享绿色未来”为主题，旨在助力构建新能源、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

从赛题设计上，大赛聚焦氢能、装备智能优化、储能等热门业务场景，三个赛道并行开展，即氢燃料电池数字孪生性能仿真算法赛、清洁能源装备智能优化方案挑战赛、新型储能及能源互联网方案挑战赛。

据悉，本次大赛面向全社会开放，采取自由报名、公开遴选的方式，初赛和复赛将于7月-8月初以线上方式举办，决赛答辩、颁奖和路演活动将于8月25日至28日在四川德阳举办。

(责编：申佳平、高雷)

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