人民网记者 车柯蒙

中国汽车工业协会数据显示，上半年，我国商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。行业认为，增长表明商用车国内市场的需求仍然在恢复中。

当前，在“双碳”目标引领下，以新能源化、智能化、网联化为主要的行业科技创新、产品迭代空前活跃，出口形势鼓舞人心，商用车行业正以智能化、网联化、新能源化为抓手，实现产业转型升级。

商用车行业如何抓机遇、谋发展？近日，中国国际贸易促进委员会、中国国际商会汽车行业商会会长王侠表示，中国的汽车产业从以量取胜的上半场，进入高质量发展的下半场。对于商用车而言，高质量发展开启了行业的新征程，在通往汽车强国的必由之路上，商用车企业必须做到四个坚持。

一是坚持“双碳”引领的绿色发展战略定力。王侠指出，“双碳”目标下，新能源领域逐渐成为商用车的核心竞争区域。今年上半年，我国新能源汽车占汽车总销量的28.3%，其中新能源商用车的渗透率远远低于乘用车。特别是新能源重卡，应用场景有限，技术有待突破、提升，换电、氢内燃机、混动、燃料电池、甲醇等多条新兴技术路线还在不断探索中。

“尽管如此，全行业必须保持绿色发展的战略定力。”王侠表示，“双碳”目标必将深刻影响新能源商用车的市场化进程，使新能源商用车迎来新的发展机遇。未来，我国商用车的技术产品方向、市场导向、企业战略等，都将因为新能源而产生重大变革。

二是坚持以创新为本的自主可控发展。据介绍，我国商用车行业已连续多年成为全球第一大商用车生产国和市场，自主创新、自主可控成为商用车行业制胜的法宝。当前，面临大变局和不确定，新能源、智能技术引领汽车行业发展，已成为全球汽车产业发展的共识。

王侠表示，新兴产业一定要做到以科技创新为基石，自主可控为底限。面对产业链、供应链、生态链的调整和变化，要始终把关键核心技术牢牢掌握在自己手里，在产业链中处于有利地位，保持供应链的安全可控，避免“卡脖子”现象，以高水平科技自立自强推动高质量发展，这也是对商用车行业的艰巨考验。

三是坚持稳扎稳打，立足长远实现“走出去”。今年1至6月，我国商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%。商用车出口的快速增长势头来之不易，提振了行业信心。

“目前，我国商用车出口整体仍处于起步阶段，要加快实现本地化以及研发、生产、服务一体化，使中国商用车不仅出得去，还要落地生根、开花结果；不仅出口商用车产品，还要出口技术、服务、解决方案，真正实现优质、大批量、持久地‘走出去’。”王侠说。

四是坚持需求导向的行业转型升级。当前，新能源化、智能化、网联化成为汽车行业转型升级的重要依托和抓手，在新发展阶段，产品与技术迭代、产业链重构、商业模式和组织变革的速度远超预估。

王侠指出，今年上半年我国商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%，市场正处于回归理性、企稳向好的恢复期，由增量市场转变为存量市场，决定了商用车市场大起大落的情况越来越少见，竞争也更加白热化。

“企业不仅要满足、引领需求，还要挖掘、创造新需求，深度参与创新运营模式，深耕细分市场，满足个性化需求。”王侠说。

(责编：郝帅、高雷)

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